羅兵咸香港傳重組人手　員工被勸離職　審計部重災

報道引述消息人士指，羅兵咸香港於今年6月已完成員工績效評估，但不少被評為第四級或以下的員工遭勸退，更要求他們7月中旬前提出請辭，1個月通知期後離職，否則將於8月中旬按裁員處理，意味屆時很可能不會獲發推薦信。

日前有傳羅兵咸將會重組人手，提到「廣州的普華永道要關閉了，深圳正常」。羅兵咸其後回應內媒指，廣州分所並未關閉，但表示由於外部客觀情況變化，因此根據市場需求相應優化組織架構。該行並形容此次調整是艱難決定，正逐步與員工充分溝通，確保方法符合法規。

內媒又引述消息人士指，羅兵咸最近裁員主要集中在審計部門，其他部門也裁員。有內部員工指，審計部門受恒大事件拖累，「很多國企央企都不敢找普華審計了，怕名聲不好」。