何小鵬：中國出海分5階段　企業外闖須覓得穩定市場

他近日向內媒分享出海觀點指，第一個階段是人才出海，出海出國出去學習；第二個出海，是以資源型以貿易型角度的出海，或者說一些簡單的輕工業產品；第三步是一些重工業產品或者一些大型的黑白家電；第四部分跟第五部分分別是互聯網、移動互聯網或者一些跟軟件跟服務跟科技相關的一些軟硬件產品和軟件產品，現在正經歷的是大型硬軟件組合。

他提到，中國現在有更多公司都在考慮出海，但他覺得擔憂，認為最好不要一窩蜂出海，然後過段時間碰到挫折又一窩蜂回來，因為海外是一個要長期主義才能做好的事。

何小鵬指，政策法規穩定性是出海的一個重要考慮因素。中國改革開放非常穩定，但在海外不同國家可能有大量穩定性的問題，定要找到一個穩定的市場，才可能做一個更規模的生意。

他認為，愈規模的公司出海愈應該是技術創新，才有可能去做更多國家的成功，「因為你做的事情別人是做不到，別人會尊重你。」

「現在千萬別躺平，就是一定你會想到未來有更多機會。」他舉例，自己開始創業時，手機只配備黑白屏，而且上網速度是1秒鐘5k。他認為，年輕的朋友要能夠跨越當前的時間周期，具備看到更長遠周期的想像力。天上會掉餡餅，不過只是掉給會接住的人，接住的人一定是邁出很多個小步，到某個階段才抓住一個機會，因此要敢於邁出那一步。