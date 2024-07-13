吉利楊學良：早日走出「內捲」怪圈　否則中國汽車難走遍全球

楊學良在2024中國汽車論壇上表示，所謂的「內捲」，就是在自由市場裏，通過競相降價，展開簡單粗暴的競爭；在相對穩定的市場需求下，不講規矩、不講武德，不顧質量和安全，不顧行業法規要求，只為一己市場份額，擾亂競爭秩序，市場環境亂成一團麻；低水平競爭，沒有質量的增長，沒有後勁的發展；只顧眼前，不顧長遠，不斷重複地簡單再生產，只求量的增加，不求質的突破，沒有進步，對行業是飲鴆止渴、對國家不負責任、對消費者錯誤引導。

他指，「內捲」的結果就是讓參與「內捲」的各方共同走向失敗，最終因失血而共同死亡。希望「捲」這個字眼能從中國汽車行業的字典裏消失，「捲」字一日不消，中國汽車就不會真正走遍全球。

他又呼籲，必須研究如何擺脫「內捲」，走出「內捲」怪圈，走向健康的競爭世界，走上規範的發展軌道，這不僅是一個汽車公司的責任，更關係到整個中國汽車行業的前途命運。