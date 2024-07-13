陳鳳珠：航運企業上半年倘績差　股價難免受壓

紅海危機暫時緩解，國際航運價格出現調整，但其實紅海的集裝箱運輸中斷情況或會持續，因此集裝箱價格雖然會受地緣政治因素影響表現波動，但在第三季前應會繼續於高位上落，而踏入第四季將進入運輸旺季，預料可受電子商務貨運推動，故航運需求將有助支持運費靠穩。

以往第二季為國際海運市場的傳統淡季，但今年因紅海危機觸發船舶繞行，令成本上升，而在歐洲航線更出現一箱難求，供求失衡下集裝箱市場價格飆升。據上海出口集裝箱結算運價指數，次季歐洲航線價格累計升近1.5倍。而今次以巴停火促使歐洲航線價格下跌，倘若危機逐漸紓緩，屆時歐洲航線供求漸趨平衡，料會對運費有較大影響，但短期內仍要留意事態發展。

除集裝箱航運價格下跌外，波羅的海乾散貨指數亦向下，因此市場宜關注航運企業業績，因過去受到地緣政治因素推升航運價格，令基數較高，而今年運價雖然較預期高，但未來若開始見頂或下行，航運企業的盈利或會下跌。而部分航運股於今年4月開始上升，短線或會因運費波動而出現獲利盤。

由此可見，投資者必須留意航運企業上半年業績，若成績未如理想，股價或會出現下行壓力。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）