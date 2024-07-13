陳鳳珠：航運企業上半年倘績差 股價難免受壓
2024年07月13日 21:30
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紅海危機暫時緩解，國際航運價格出現調整，但其實紅海的集裝箱運輸中斷情況或會持續，因此集裝箱價格雖然會受地緣政治因素影響表現波動，但在第三季前應會繼續於高位上落，而踏入第四季將進入運輸旺季，預料可受電子商務貨運推動，故航運需求將有助支持運費靠穩。
以往第二季為國際海運市場的傳統淡季，但今年因紅海危機觸發船舶繞行，令成本上升，而在歐洲航線更出現一箱難求，供求失衡下集裝箱市場價格飆升。據上海出口集裝箱結算運價指數，次季歐洲航線價格累計升近1.5倍。而今次以巴停火促使歐洲航線價格下跌，倘若危機逐漸紓緩，屆時歐洲航線供求漸趨平衡，料會對運費有較大影響，但短期內仍要留意事態發展。
除集裝箱航運價格下跌外，波羅的海乾散貨指數亦向下，因此市場宜關注航運企業業績，因過去受到地緣政治因素推升航運價格，令基數較高，而今年運價雖然較預期高，但未來若開始見頂或下行，航運企業的盈利或會下跌。而部分航運股於今年4月開始上升，短線或會因運費波動而出現獲利盤。
其中，中遠海能(01138)已發預告，預期今年上半年股東應佔溢利按年減少約11.9%至25.5億元人民幣，主要因去年上半年出售五艘船舶產生處置收益，而今年並無相關收入，但今年上半年國際油運市場運價水平整體向好，令經營性業績按年有所提升。若撇除一次性收益影響，中遠海能的業績其實表現理想。
觀乎其他企業的首季業績，東方海外(00316)第一季的總收入按年下跌9%至19.8億美元，主要因每個標準箱之整體平均收入按年減少12.0%。中國外運(00598)的首季純利亦按年下跌16.1%至8億元人民幣。海豐國際(01308)的首季收入按年減少約一成至5.5億美元，主要由於平均運費下降所致。中遠海控(01919)的首季純利按年下跌5.2%至67.6億元人民幣。
由此可見，投資者必須留意航運企業上半年業績，若成績未如理想，股價或會出現下行壓力。
獨立股評人陳鳳珠
(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票）