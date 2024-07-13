陳樂怡：小米新能源車產銷順利爬坡 估值有望重估
2024年07月13日 22:30
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港股大市成交偏向淡靜，欠缺上升動力，一度下試250天線的支持力度。未來一周觀望內地三中全會消息，以及即將公布內地第二季國內生產總值(GDP)及6月三大引擎經濟數據。假設會議內容未有太大驚喜，未能提振市場信心，恒指或再下試17,000點關口。
內媒報道，北京自動駕駛汽車上路將迎來立法保障，北京市經信局近日就《北京市自動駕駛汽車條例(徵求意見稿)》對外徵求意見，擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。
無人駕駛概念股熱炒，投資者可以留意線控轉向龍頭耐世特(01316)，線控轉向為自動駕駛的先決條件，預期產業升級將會加快。公司2023年獲得61億美元訂單，去年下半年公司首次獲得全球電動車領導者的EPS訂單，實力得到認證。市場推測耐世特已經獲得特斯拉(Tesla)Model Q的北美訂單，並且未來有望加深合作。
個股推介方面，小米(01810)7月將會發布Mix Fold 4高端手機，若然新產品初期銷情理想，有助擴大其市場份額，將可成為短期催化劑。另外，小米汽車SU7系列6月出貨量突破1萬輛，上半年累計交付約2.6萬輛，達到全年銷量目標12萬輛的21%，公司料7月出貨量亦可破萬。估值上，現價對應2024財年預測市盈率21.8倍，略高於五年均值。不過隨着智能手機高端化戰略持續推進，加上海外收入佔比穩步提升，有助高毛利互聯網收入增長，另外新能源汽車產銷量順利爬坡，均有利提升公司估值可獲重估。目標價19.5港元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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