陳樂怡：小米新能源車產銷順利爬坡　估值有望重估

港股大市成交偏向淡靜，欠缺上升動力，一度下試250天線的支持力度。未來一周觀望內地三中全會消息，以及即將公布內地第二季國內生產總值(GDP)及6月三大引擎經濟數據。假設會議內容未有太大驚喜，未能提振市場信心，恒指或再下試17,000點關口。

內媒報道，北京自動駕駛汽車上路將迎來立法保障，北京市經信局近日就《北京市自動駕駛汽車條例(徵求意見稿)》對外徵求意見，擬支持自動駕駛汽車用於城市公共電汽車客運、網約車、汽車租賃等城市出行服務。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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