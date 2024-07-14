鄺紫珊：標指年底表現可期　晶片及AI股仍為主流配置

印度選舉過後，外資陸續回流印度股市，Sensex指數已繼續創下歷史新高，衝破80,000點大關。當地企業盈利與經濟展望讓印度股市維持利好勢頭，可考慮以定期定額布局印度股市。

印度股市的市值持續創下新高，且市值的增長速度也非常快，相信這是因為印度經濟發展快速，也同步反映在股價與市值上。印度在莫迪政府多年管治下，透過政經改革，持續增加多方面領域的資本投入，推出多項關於行業改革及條例修訂，締造更好營商環境，透過規劃及推動國家基礎建設及產業發展藍圖，促使印度經濟持續朝正向發展。

印度股市屢創新高，這次的牛市升勢，印度內資均有積極參與，某程度上，內資已逐漸取代外資主導市場走勢；隨着全球股市持續走上，印度股市似乎並未見頂，仍有上升空間，尤其是大型股仍在相對低點，預料市場向好走勢還未完結。

隨着印度大選過後，市場又重回基本面，聚焦經濟發展，預估今明兩年印度企業盈餘仍有約15%的高雙位數增長，可透過定期定額基金參與印度投資，掌握未來10年的改革成果。

另一方面，在資金布局上，可繼續長線布局美國人工智能(AI)概念及科技基金，回顧全球股票型基金資金流向，美股基金今年來仍是居全球股票基金資金淨流入之冠，今年以來淨流入987.8億美元，納指與標指等指數已於近期持續創下歷史新高。

美國大選將於11月初舉行，正是第三季進場美國「選後行情」時候。根據歷史經驗，自1950至2023年期間，美國總統大選年的標指，年底11月及12月表現最佳，故後市將可期待，在產業選股配置上，半導體晶片、AI及科技股份仍是主流配置。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊