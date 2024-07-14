【星期一．炒啲乜】內地多項重要數據出爐　港股會點走？

港股上周五(12日)終於重上18,000關，炒減息是大市彈起的其中一個原因，不過有意見指亞洲多個股市早已炒減息，港股目前是追落後，料有望上闖18,600點，是否意味今月順利翻身？

本周市場聚焦內地二十屆三中全會，會議定於周一至周四(15至18日)在北京召開，將重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題。不過摩根資產管理認為，會議未必有很多短期刺激措施。

在三中全會召開當日，內地有多項重要經濟數據出爐，包括第二季國內生產總值(GDP)，並有三大引擎數據，即社會消費品零售銷售、城鎮固定資產投資，以及全國規模以上工業增加值，並有失業率。分析認為，內地第二季GDP可能落在約5%，低於第一季的5.3%，又預計下半年仍會有諸多刺激經濟的政策發布。

內地著名經濟學家連平表示，內需偏弱的情況在第二季將有所顯現，對經濟增長的貢獻度或會下降。此外，消費增速放緩，儘管製造業及基建投資續共同發揮「穩增長」作用，但房地產投資仍在「拖後腿」。

外地方面，歐洲央行將於周四公布議息結果，歐央行在6月減息0.25厘，本次會議料不會再次調整利率，不過分析估計今年可能至少再減息一次，但對於第3次減息則意見不一。如果行長拉加德不提供明確的前瞻指引，歐元可能會延續近期升勢，若她承諾於9月減息，將對歐元不利。美國也於周四公布申領失業救濟人數。本周金融數據眾多，投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

1、陳鳳珠：航運企業上半年倘績差 股價難免受壓

2、陳樂怡：小米新能源車產銷順利爬坡 估值有望重估

3、葉尚志：油價處65至90美元 利中石油盈利穩增

4、郭家耀：80年代日本車廠雄霸全球 比亞迪有望成翻版

5、鄺紫珊：標指年底表現可期 晶片及AI股仍為主流配置