廖嘉豪：美國減息預期升溫　美元或短期受壓

美國上周的6月通脹數據，再次佐證過去一直與讀者提及美國經濟放緩愈來愈明顯的情況，反映住屋價格的業主等價租金大幅放緩至按月升0.27%，服務業尤其與旅遊相關如酒店、機票及休閒娛樂等價格跌幅更大，或反映非必需消費品需求疲弱。

6月非農新增職位報告的細節如失業率升至4.1%、臨時職位減少4.9萬個，以及撇除醫療保健以外的服務業招聘疲弱均反映勞動力市場趨弱。鮑威爾上周在國會雖故意避開表示實際減息時間，但同時強調美國經濟風險已較「平衡」，以及經濟不再如不合適減息般地過熱，似為減息鋪路。

而最新的核心CPI按月升幅更放緩至僅0.065%，應為推動聯儲局在9月減息的最後助力，並促使聯儲局轉向連串減息。利率期貨市場預期聯儲局在今年共減息2.4次，雖比之前增加，但仍低於花旗分析員預期的3次，或反映市場減息預期仍有擴大空間，或繼續令美元承壓。

美匯指數在通脹數據公布後最低曾跌至104.08，走勢符合筆者之前預期般，即市場擴大減息預期或令美匯指數回落至106至104區間下限。而過去兩周一直提及的澳元亦表現理想，最高曾升至0.6799，符合上周提及可試0.68水平的預期。

聯儲局官員或在7月會議上暗示即將減息，然後在8月下旬Jackson Hole年會上更強烈地表示減息意願後，或在9月減息。美匯指數有機會因此而在9月前再下試104至102的區間低位。料澳元兌美元升幅仍較吸引，澳元兌美元已突破0.67至0.6715附近的近月區間高位，為澳元兌美元重試2023年6月、7月和12月高位0.6870至0.69鋪路，0.67區域已變成支持位。

法國英國選舉完結，工黨壓倒性優勢增加市場對改善財政狀況信心，以及潛在改善與歐盟貿易關係，或有利英鎊高位整固。相反，法國國會僵局令政策能見度非常有限，料歐元兌英鎊或能重試五年區間低位0.82至0.8280附近。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪