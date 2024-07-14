陳政深：港股波幅擴大或現啟示　呢隻公用股可吼...

隨着美國公布較預期溫和的通脹數據，聯儲局亦釋出較為明確的減息預期，港股亦連續兩周做好，恒生指數上周抽高近500點，暫時處於50天線樓下水平。走勢上，恒指沒錯是升至六月中以來高位，但同一周恒指亦曾跌至四月份以來的低位，指數波幅擴大，或意味後市會較預期更早出現方向性啟示。這或須視乎港股後市是否有足夠催化劑，例如市場對經濟前景的信心會否改變等。

這意味長建第二上市的考慮並非資金，而是令不同市場的投資者更能認識公司。事實上，長建本身的業務而言，香港並非主要收入來源地，英國的收入貢獻反約50%。對投資者而言，長建在港股中，正正可擔當分散風險的角色。

長建在近四個財政年度，派息比率都逾8成，其現價息率逾5厘，雖然在港股估值低殘中並非「數一數二」，但總算有一定防守力，最重要是其業務多為基建及公用類，現金流的可預見性高，對未來派息有一定保證，49元左右具一定配置價值。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)