汪敦敬：銀行收緊按揭與市場復甦背道而馳

現時的香港樓市十分奇怪，租金由2023年春季開始已經進入上升趨勢，直到現在升勢仍算凌厲，很多租客變相是幫業主供樓，卻不趁這個最好時機去買樓！

更加奇怪的是，剛公布的香港M3顯示資金量又再破新高，達17.8萬億港元，無論活期儲蓄或定期存款，港幣、人民幣和美元的資金都大增。在此情形之下，香港銀行居然還收緊按揭，與市場復甦的趨勢相反，縱使在強勁因素下不斷改善，樓市短期的確是有下跌的壓力。

近期銀行融資服務出現不穩定的情況，有關問題不斷擴大，正為市場累積風險。筆者認為，政府應留意和合適地介入，掌握適當的市場秩序，以避免問題過度發酵。

銀行重估物業價格的背景下，的確會因新估價和之前相差太大，銀行要求借款人「補倉」，筆者認為銀行避免風險是合情合理的，但當「純粹補倉潮引發借款人賤賣物業的現象」出現得比「欠供款者引發的危機」還要大的時候，市場掌握不到銀行借貸的進退尺度。除了銀行之間會互相踐踏之外，市場上的大部分投資者都會停止投資去觀察，以上的情況在非住宅的商業信貸出現，雖然表面上影響不大，但已令到主導購買力幾乎完全停頓。

住宅的按揭也在收緊，主要是從樓花開始，部分樓盤有高回佣，當樓價下跌，銀行便全面收緊。筆者認為，市場似乎荒廢了1997年前的樓花發售「按揭保證」或「慣例」。以前樓花發售前會有銀行的按揭保證配合，即是說入伙後縱使樓價下跌也會以樓花的原價去做按揭，好處是銀行一早評估了風險，亦不需考慮市場出現互相踐踏的情況，間接令到銀行必須在價格上取共識，價格去得太高銀行就自然不肯做按揭保障。

二手市場近期有不好的風聲傳出，有報道指不同銀行開始在按揭年期上限方面，包括樓齡上限和借款人年齡上限作更嚴謹的限制，這與市場的復甦是背離的。不過，筆者公司的按揭部暫時未找到銀行承認收緊按揭，希望有關消息只是傳言。

祥益地產總裁 汪敦敬