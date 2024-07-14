柏蔚森I昨沽181伙套現12.7億　柏蔚森III首價單推72伙

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，柏蔚森I首輪售出伙數，佔可供發售單位約91%，為近3年跑道區首輪銷量最高項目。昨天S組錄多組大手客購入3伙或以上，最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房戶，共20組客買2伙或以上，共涉44伙。

至於昨晚上載樓書及開價的柏蔚森III，遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，相比柏蔚森I首張價單加價約4.5%，首批單位包括7伙三房、35伙兩房及30伙一房戶，今日(14日)開始收票。

價單資料顯示，該批單位實用面積260至666方呎，扣除最高18%折扣，折實售價427.4萬至1,389.9萬港元，呎價約16,438至20,869元。最低售價及呎價單位均為1座3樓K室，屬一房間隔。

據項目樓書，柏蔚森III為該項目的第1座，提供264個單位，戶型涵蓋一房至套三房，實用面積223至666方呎，預計關鍵日期為2025年8月31日。