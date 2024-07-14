美聯工商舖：上半年甲廈買賣增2.1倍　售價挫11%

在高息及商廈市場空置率高企的環境下，投資者保持審慎。美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，今年上半年不少甲級商廈業主以低價拋售物業，令該市場出現「以價換量」局面。

今年上半年共錄得56宗指標甲廈成交，較2023年下半年增約2.1倍，而租金及售價，則分別回落約6.7%及約11.2%。至於，整體商廈成交量錄約344宗，按年下跌約29.4%，而成交金額則約135.8億港元。

報告指，6月各區甲廈中，以尖沙咀呎價跌幅較大，最新報11,009元，按月跌約6.1%，租金亦挫約2.4%至27.6%。至於港島核心商業區的中環，上月呎價約26,556元，按月挫約4.9%，趺幅次高；呎租金則下調約4.1%至56.9元，

空置率方面，整體甲級寫字樓空置率約10.8%，較5月上升約0.1個百分點。而分區計，中環達約10.9%，按月明顯增加約0.6個百分點。該行指，近期商廈買賣市場以用家為主導，例如有採購公司原已購入九龍灣富臨中心的單位作自用，但該公司在6月以1.6億元再買入同廈的高層單位。另外，有書商以約1.33億元買入位於觀塘俊匯中心高層兩層單位。

租賃市場方面，有一手商廈再錄得成交。大型保險公司以月租約450萬元租用啟德AIRSIDE高層4層樓面，呎價約30元。另外，有新加坡對沖基金以月租約79.5萬元租用中環公爵大廈高層多個單位。

美聯商業董事李鎮龍表示，在缺乏投資者參與下，預料今年全年甲廈售價將回落約10至12%。短期內商廈市場仍以用家為主導，所以今年乙廈的租售價將維持平穩。由於商廈業主的議價空間擴大，預料今年下半年商廈成交量將較上半年增約5至10%，全年則錄約700宗成交。

近年本地財富管理業務發展迅速，相信保險或資產管理等行業將成為商廈市場的主要租戶。今年商廈吸納量將維持平穩，惟由於近年商廈的新供應樓面有待市場消化，相信商廈租金仍會受壓，而今年甲廈租金的跌幅將較售價少，預料全年將回落約6至8%。