十大屋苑周六、日錄7成交　按周跌3成

市區新盤開售搶去樓市注意力，二手市場交投受影響，中原指出，十大屋苑於周六、日(13、14日)僅錄7宗成交，按周下跌約3成，連續兩周升勢告終，期內6個屋苑未聞交投，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，啟德全新盤於本周末首輪開售，銷情報捷，首批單位幾近沽清，搶去市場不少購買力。再加上屯門青山公路新盤早前低價推售，入場費低於200萬元，相信甚至會搶去居屋客，預計市場短期內仍由一手新盤主導，二手交投持續受壓，但減價盤仍有一定承接力。

周末兩日錄得成交屋苑當中，鰂魚涌太古城、茶果嶺麗港城及天水圍嘉湖山莊，各自錄得兩宗買賣，表現較為活躍。該行趙鴻運表示，太古城元宮閣中層G室以770萬元成交，呎價約13,276元。

中原郭麗娟表示，麗港城成交單位包括28座中層E宗，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，最初叫價800萬元，放盤3個月，減至760萬元易手，呎價約11,063元。該行洪金興補充，該盤7月暫錄4宗成交，平均實用呎價約12,135元。

期內鴨脷洲海怡半島亦錄一宗成交，中原盧鏡豪表示，屋苑23座高層D室，實用面積約584方呎，三房連套房間隔，以748萬元易手，呎價約12,808元。