二手交投淡靜　沙田第一城月內暫錄5宗成交

二手樓市交投緩慢，沙田第一城本月暫只有約5宗成交，包括最新錄得的兩房買賣個案，以約410萬元一口價易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月累錄6宗成交，屋苑23座高層D室，實用面積約584方呎，套三房間隔，以748萬元易手，呎價約12,808元。

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九龍區

●中原郭麗娟稱，茶果嶺麗港城7月暫錄4宗買賣，包括28座中層E宗，實用面積約687方呎，三房連套房間隔，叫價800萬元，放盤3個月，減至760萬元易手，呎價約11,063元。

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新界區

●中原伍錦基表示，沙田第一城51座高層C室，實用面積約304方呎，以410萬元一口價售出，呎價約13,487元。屋苑本月暫錄5宗買賣，平均實用呎價約13,224元。

●世紀21奇豐趙詠欣表示，馬鞍山中心3座中層B室，實用面積約375方呎，兩房間隔，放盤4個月減價約12.4%，成交價550萬元，呎價約14,667元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山居屋富安花園5座中層J室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以253萬元未補價第二市場價成交，呎價約5,227元。

●中原陳國輝稱，粉嶺海聯廣場2座低層D室，實用面積約506方呎，兩房間隔，開價約380萬元，減至372.5萬元沽出，呎價約7,362元。

●中原王勤學稱，元朗PARK YOHO Venezia第6A座高層C室，實用面積約841方呎，三房連套房間隔，減價19.2萬元，以848.8萬元易手，呎價約10,093元。

●美聯黃麗貞指出，將軍澳MONTEREY第6B座中高層E室，實用面積約366方呎，一房間隔，以638萬元放售，放盤約半年，減至578萬元易手，呎價約15,792元。

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