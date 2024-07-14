新盤周末逾210宗成交　按周大增13倍

新盤市場於周末兩日(13、14日)交投火熱，市場於兩日錄逾210宗一手成交，按周大增約13倍。成交主要來自周六展開首輪銷售的啟德跑道區大型全新盤，項目即日沽出181伙。至於低價搶攻市場的屯門青山公路項目收票反應理想，暫已錄逾4,000張入票，以首張價單伙數計算，超額逾27倍。

●柏蔚森I昨沽181伙套現12.7億 柏蔚森III首價單推72伙

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣表示，柏蔚森I首輪售出伙數，佔可供發售單位約91%，為近3年跑道區首輪銷量最高項目。昨天S組錄多組大手客購入3伙或以上，最大手買家斥資約2,800萬元購入4伙標準海景兩房戶，共20組客買2伙或以上，共涉44伙。

至於昨晚上載樓書及開價的柏蔚森III，遠東發展營業及市務總經理陳富強稱，相比柏蔚森I首張價單加價約4.5%，首批單位包括7伙三房、35伙兩房及30伙一房戶，今日(14日)開始收票。

價單資料顯示，該批單位實用面積260至666方呎，扣除最高18%折扣，折實售價427.4萬至1,389.9萬港元，呎價約16,438至20,869元。最低售價及呎價單位均為1座3樓K室，屬一房間隔。

據項目樓書，柏蔚森III為該項目的第1座，提供264個單位，戶型涵蓋一房至套三房，實用面積223至666方呎，預計關鍵日期為2025年8月31日。

●黃金海灣意嵐累錄逾4千張入票 超購逾27倍

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，最新公布截至周日(14日)下午6時半，已接獲逾4,000張入票，按首張價單提供139伙計，超額逾27倍。

項目展銷廳周末參觀人潮絡繹不絕，兩日錄得近3,000參觀人次。資料顯示，項目於上周開價，首批折實平均呎價約9,988港元，平均呎價跌穿1萬元水平，為全港8年來首見，折實入場費約184萬元起。

●維港滙III三房戶售3080萬 本月已累售6伙

維港滙系列於7月累錄6宗成交，套現逾1.9億元。

●啟德跑道區新盤有價有市 MIAMI QUAY I兩房售1062萬

此外，會地旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，亦於今日沽出2伙，包括2A座46樓C室，實用面積453方呎，兩房開放式廚房間隔，成交價680.6萬元，呎價約15,024元。

另一伙為2A座29樓F室，實用面積327方呎，屬一房開放式廚房戶型，以489.2萬元成交，呎價約14,960元。連同項目12A期SEASONS PLACE，整個SEASONS系列至今售出778伙，套現近49億元。