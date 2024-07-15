東方日報B1：法興：華供需失衡遠未退場

中國經濟模式轉型之路任重而道遠，在內需仍然疲弱的情況下，供需失衡的情況亦引起關注。法國興業銀行環球市場大中華經濟師林凱祺直言︰「中國目前存在一定程度上的產能過剩問題。」數據顯示產能利用率明顯偏低，當中較為明顯的行業包括汽車、房地產相關的建築物料，以及與新能源相關的機械設備(例如太陽能設備)等。產能過剩既有需求不振的原因，同時也反映了政策希望保障供應安全的考慮，預期供需失衡周期會持續較長時間。

林凱祺接受本報專訪時表示，根據國家統計局的數據，今年首季規模以上工業產能利用率的數字，仍顯著低於2017至2019年期間的平均值，由此可見產能過剩的確存在。她認為導致產能過剩的因素眾多，甚至乎政策本身亦是推手。隨着近年國家更重視供應鏈安全，要求內地供應充足、不依賴進口的政策方向，亦意味着本地產能要維持較高水平，甚至乎要容許產能過剩。

同時間，過去中國經濟的增長模式很多時候都是靠3大引擎(投資、出口、消費)中的投資部分帶動，而投資最終會轉化為生產力，因此這樣的經濟增長模式亦助長了產能過剩的現象。

話雖如此，她亦補充指，長遠來看，產能過剩的問題其實未必如想像中嚴重。以目前產能過剩的新能源設備產業為例，由於中國在2030年「碳達峰」與2060年「碳中和」的目標，意味着仍有大量相關的潛在需求，可以消化產能。

從需求的角度來看，目前內地消費信心仍然低迷，甚至乎有所謂「消費降級」現象。林凱祺指出，「中國消費降級現象頗為明顯」，這一點從近期消費相關企業的股價表現也能看到，主打平價產品的電商股表現強勁，而作為高端消費品代表的白酒股則明顯遜色。

她提到，中國居民的儲蓄依然高企，而不願消費的主因更多是擔心前景，如憂慮收入未必能夠維持、房地產價格下滑等。消費信心低迷加上供應過剩，亦導致物價疲弱。若撇除居民消費價格指數(CPI)中食物的影響（豬肉價格波動對CPI影響尤其關鍵），她也直言︰「暫時來看，中國經濟確實有結構性通縮的風險。」不得不提的是，房地產市場是影響消費信心的關鍵因素，因此只要樓市回穩，將會有助減低通縮風險。

從長遠來看，中國經濟提振消費可能需要靠提升居民收入、增加社會福利以釋放居民儲蓄，但「這是一個比較緩慢的過程，可能要在未來3到5年時間慢慢改變，不要期望在一年內就能見到消費明顯改善」。由於消費改善需時，故供應過剩的周期持續時間亦會較長。

正因如此，她預計未來一到兩年時間內，出口依然是中國經濟的主要引擎，但隨着全球政治局勢變化，各國更加傾向貿易保護主義，而中國輸出通縮的做法，雖然短期內幫助了歐美降低通脹，但長遠可能會引起反彈。因此，她認為中國轉向內需主導的經濟模式乃是必要之舉。