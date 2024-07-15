領展辦可持續未來館　與港人共建可持續「循環經濟」

陳涓涓指，「循環經濟」的概念除了減廢、回收和重用之外，亦要「多想一步」，例如在產品設計之初，要考慮如何減少過度包裝，以及將多餘的物料重投生產線，以省卻無謂的浪費。領展旗下的街市早於2018年開展惜食活動，將商販不會銷售、「相貌不佳」的蔬果及賣剩的食品轉贈予社福機構，並將廚餘送住小蠔灣的有機資源回收中心發電，轉廢為能。

未來館迄今逾24萬人次參觀

未來館位於九龍樂富廣場3樓，館內設有多個展廳和互動遊戲，展示可行「貼地」路徑，於日常中實踐可持續發展的生活方式和營商模式。作為非牟利項目，未來館自去年4月23日開館至今反應熱烈。截至2024年6月中第二個主題結束，已有超過24萬人次到場參觀，並已舉辦了超過230場免費工作坊。

「再生地球–解構循環經濟」主題展覽將由即日起持續至明年首季，其中展覽內容得到多間機構，包括環境保護署、海塑基金會、商界環保協會、職業訓練局的師生協助，並與多家非政府組織、社會企業及大專院校合作。

於「沙灘垃圾認領處」展區中，未來館與海塑基金會合作，展出義工們在香港周邊海洋和海灘收集的廢物；小孩們可以在「沙中尋寶」的小沙池發掘「寶藏」，從中了解到由於海洋垃圾難以分解，遺留海洋會造成污染。「你有多廢？」展區則與商界環保協會共同策劃，訪客可猜猜9項有關廢物丟棄的數據，並進一步認識「七大零廢行動」，讓大家立即行動，減少堆填區的廢物，紓緩對地球的壓力。

實施多項環保措施「身體力行」

透過未來館，領展目標是希望就可持續發展向公眾展示3個A，即提供一個易於接觸的平台(Accessible)、展示可持續發展可透過貼地路徑實踐(Actionable)、以及可持續發展目標是可以實現的(Achievable)。

另外，未來館身體力行實施多項環保措施，為可持續發展出力，包括：採用獲國際認證、符合可持續發展的地面物料，廣泛使用LED燈具以減少消耗電能，提供飲水機鼓勵自備水樽，以及定期進行碳排放審計，並進行碳抵銷以達致碳中和。