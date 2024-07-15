北京、上海二手住宅價格今年以來首次按月轉升

國家統計局公布，2024年6月份，70個大中城市中，各線城市商品住宅銷售價格整體按月跌幅收窄，北京、上海二手住宅價格今年以來首次轉升。

6月份，一線城市新建商品住宅銷售價格按月下降0.5%，降幅比5月收窄0.2個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降0.6%、1.2%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建商品住宅銷售價格較5月下降0.7%，降幅與5月相同。三線城市新建商品住宅銷售價格較5月下降0.6%，降幅收窄0.2個百分點。

按年比較方面，一線城市新建商品住宅銷售價格按年下降3.7%，降幅比5月擴大0.5個百分點。其中，北京、廣州、深圳分別下降2.4%、9.3%和7.7%，上海上漲4.4%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格分別按年下降4.5%和5.4%，降幅比5月分別擴大0.8個和0.5個百分點。

二手住宅方面，6月份，一線城市二手住宅銷售價格較5月下降0.4%，降幅比5月收窄0.8個百分點，其中北京、上海今年以來首次按月轉升，分別升0.2%和0.5%，廣州和深圳分別下降1.5%和1%。二線城市二手住宅銷售價格較5月下降0.9%，降幅較5月收窄0.1個百分點。三線城市二手住宅銷售價格較5月下降0.9%，降幅與5月相同。