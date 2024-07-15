大行料日央行今月縱加息 日圓仍難扭頹 原因係...

外媒報道，隨着日本央行將在月底舉行貨幣政策會議，分析師警告，即使日央行在7月加息，恐怕也無法扭轉日圓走勢。日圓兌每美元最新報158，每百日圓兌4.943港元。

雖然有明顯的干預措施，加上美國債券孳息率下跌令美元受壓，但日圓兌每美元匯率上周收市仍上升不到2%，顯示日圓要擺脫貶值趨勢，仍需日本當局提供更多支持。

報道指，日圓兌每美元匯率今年貶值11%，令日本通脹壓力加劇，市場預期日央行可能在7月31日政策會議後加息，將是2007年以來日本第二度加息。經濟學家估計，6月日本通脹率將小幅上升至2.9%，高於日央行2%的目標。

野村證券首席外匯策略師後藤祐二朗指，如果日圓在7月會議之前續疲軟，日央行將需考慮提早加息。後藤預估，如果日央行加息0.15%，可能會讓匯率回升2至3日圓，但只靠加息可能不足以改變貨幣的方向。

巴克萊銀行料，日央行本月將把目標提升至0.25%，但預期加息對貨幣的影響有限，預測日圓兌每美元匯率在季底將落在160，目前日圓匯率在158水平附近。

巴克萊駐新加坡亞洲外匯及新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha表示，雖然日圓疲軟引發日央行將在本月加息的預期，但該行認為，日本及海外的利率差仍過大，無法扭轉日圓走勢。