內地6月零售按年升2%遜預期　工業增加值增5.3%

內地6月社會消費品零售總額40,732億元人民幣(下同)，按年增長2%，遜預期，前值3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額36,364億元，增長3%。1至6月份，社會消費品零售總額235,969億元，按年增長3.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額213,007億元，增長4.1%。

6月規模以上工業增加值按年實際增長5.3%，比5月增長0.42%。1至6月份，規模以上工業增加值按年增長6%。

1至6月份，全國固定資產投資（不含農戶）245,391億元，按年增長3.9%（按可比口徑計算），其中，民間固定資產投資127,278億元，按年增長0.1%。從按月看，6月份固定資產投資（不含農戶）增長0.21%。

1至6月份，全國房地產開發投資52,529億元，按年下降10.1%（按可比口徑計算）；其中，住宅投資39,883億元，下降10.4%。

國家統計局新聞發言人表示，近期房地產市場活躍度有所提升。各地區各部門適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，因城施策，積極調整優化房地產政策，扎實做好保交房工作，支持剛性和改善性住房需求，政策效應逐漸釋放，市場活躍度有所提升。

此外，上半年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比第一季下降0.1個百分點，比上年同期下降0.2個百分點。6月份，全國城鎮調查失業率為5%，與5月持平，比上年同月下降0.2個百分點。