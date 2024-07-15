AI概念淘金！晶片股以外　有一類股份有望成贏家？

人工智能（AI）技術急速發展，造就英偉達（Nvidia）這樣的半導體公司一躍成為全球第三大市值上市公司。在半導體行業以外，能源－尤其是電力供應相關領域，同樣是AI行業的「賣鏟人」，為參與這輪「AI淘金」熱潮的研發者提供必要的支持。投資銀行高盛的研究指出，平均而言，AI模型ChatGPT每處理一次查詢，所耗費的電力幾乎較一次網絡引擎搜尋多9倍。該行更預計，到2030年時，數據中心的電力需求將會大增1.6倍。

正如Meta行政總裁朱克伯格所言︰「在我們遇上AI投資瓶頸之前，將會先見到能源供應的瓶頸。」與加密貨幣「挖礦」運算一樣，AI模型的訓練與運作需要用到大量電力，而隨着AI研發推進、應用的普及，電力的需求會繼續增長下去。高盛認為，在於美國、歐洲和整個世界的電力消耗方式以及成本將發生巨大變化。目前，全球數據中心消耗的電力佔總用電量2%，但到本世紀末，這一比例可能會上升到3至4%。

數據中心碳排社會成本萬億

在美國和歐洲，需求增加將有助於推動電力以一代人從未見過的速度增長。根據高盛分析員Carly Davenport、Alberto Gandolfi和Brian Singer等人的研究報告，電力消耗的爆發式增長，並不是單單因為數據中心的運算需求上升，還有AI運用效率及電力效率的影響。因為AI技術提升造成的能源需求增長，超過了原有技術改善效能的幅度。根據國際能源機構（IEA）資料，一次ChatGPT查詢需要2.9瓦時的電力，而用某個互聯網引擎進行搜尋只需要0.3瓦時的電力。

過去10年，儘管人口及經濟活動增加，但美國電力需求增長大致為零，原因在於多數新技術都對電力使用效率有所幫助︰LED燈就是一個最典型例子，相比傳統電燈，它可以降低功耗。高盛研究部估計，2022至2030年間，電力需求將增長約2.4%，其中約0.9%將與數據中心相關。在此過程中，全球數據中心的二氧化碳排放量可能會增加一倍以上。

高盛亦估計，數據中心二氧化碳排放量的預期增長，按目前物價計算，將帶來1,250億至1,400億美元（最多1.09萬億港元）的「社會成本」。由於需求不斷增長，企業對於滿足減少碳排放預測的信心減弱。

料AI提升醫健農業生產效率

科技公司料將進行大量投資，以確保新的再生能源供應，並將新興核能發電能力商業化。與此同時，雖然AI的運算會耗費大量能源，但AI可以透過其技術能提升生產效率，從而在醫療保健、農業、教育等領域提升能源運用效率及減少碳排放。

事實上，這輪由AI引領的能源需求增長，恰巧地遇上了脫碳的大趨勢，使得情況更為複雜。美國保德信資產管理（PGIM）指出，每當能源系統出現變革，都是對傳統能源的補充而非完全替代；而能夠在能源轉型過程中供應新能源、促進和適應轉型的公司將提供最佳的投資機會。

引領能源轉型企業值得關注

美國保德信資產管理專題研究部主管Shehriyar Antia表示：「關鍵在於了解哪些企業能夠引領能源轉型，哪些科技可能不符合預期。」就細分領域而言，該機構建議關注︰可再生能源基建的關鍵生產元件、低碳化石燃料、成熟市場中的可再生能源債務融資機會、水力和地熱項目等。

大型資產管理公司貝萊德行政總裁芬克（Larry Fink）此前曾透露，貝萊德正與各國政府商討AI方面的關鍵投資，其中包括如何增加電力供應。