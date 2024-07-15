耀才推優惠吸客　借孖展送利息高達1.68萬

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，自今年農曆新年起，中央連翻推出一系列挽救疲弱經濟的措施，港股開始呈現起色且有逐漸回暖迹象，恒指更一度在本年底位14,794開始回升，更曾直逼20,000點水平，成交超過2,000億元，氣勢可謂一時無兩，雖然最終只能於 19,600點附近開始掉頭，但港股已肯定擺脫去年持續萎縮的形態。

他指，集團亦見投資者今年的投資組合內，港股市場的比重開始增加，惟美國息口仍然高企，雖然市場上多次傳出減息聲音，但仍未見實質動作。

他續稱，現階段即使客戶想多加注碼在港股的買賣上，但因借孖展利息負擔大，有可能出現「賺埋唔夠畀使費」的局面；因此，集團推出優惠「借孖展送利息高達16,800港元」，希望減輕投資者支付高額利息的壓力，再配合客戶在耀才買入港股按倉比率高達9成半，冀幫助客戶把握時機，為客戶帶來更靈活的投資商機，在港股市場上吐氣揚眉。