【m18廣場】巴黎奧運舉行在即 阿里雲有法寶幫手慳電？

阿里雲為國際奧委會部署數據驅動嘅可持續發展解決方案「能耗寶」(Energy Expert)，幫助測量和分析全部、共35個比賽場館嘅用電量。國際奧委會首席資訊科技官llario Corna表示，奧運會可持續發展是《奧林匹克2020+5議程》的三大支柱之一，與公信力和青少年並列。借助「能耗寶」，現在就可預測未來能源相關的影響並準確評估進展。

佢仲話，電力消耗是奧運會碳排放的主要來源之一，「能耗寶」基於數據的洞察，將幫助國際奧委會從每一屆奧運會中累積成果，「明智咁運用呢啲知識」，讓未來賽事更加節能。

「能耗寶」會將今屆奧運會比賽場館電力消耗、需求相關嘅資訊搬上雲平台，而國際奧委會就將奧運會和殘奧會的能源消耗等相關數據，整合到儀錶板上，令電力消耗、應急電力需求、場館容量、比賽資訊、現場天氣狀況等資料，可以一眼睇哂。

再加上雲端數據同阿里雲嘅深度學習人工智能(AI)模型，「能耗寶」可提供更準確分析，為比賽場館內特定區域生成預測和建議，例如通過完善電力需求以減少電力浪費。

查實「能耗寶」由2022年6月推出，亦並非第一次應用喺大型體育賽事。早喺2023年，已經喺新加坡奧林匹克電競周用過，而除咗體育比賽之外，一般企業都用得着嘅，至今已為全球逾3,000個客，提供可行的見解和節能建議。