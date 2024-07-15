鄭志剛旗下C資本將與瑞士上市公司Youngtimers AG合併

於瑞士上市的投資公司Youngtimers AG董事會今天(15日)批准收購於盧森堡註冊的公司C Capital Acquisition Corp的100%所有權要約，並建議該交易於今年9月舉行的Youngtimers臨時股東大會獲得審批。

該交易獲得審批並完成後，根據其目前規劃的條款，C Capital Acquisition Corp將持有C資本(C Capital)投資業務的100%股權，該公司目前總部位於香港，並在香港營運，由香港企業家鄭志剛於7年前聯合創立。

根據規劃條款，交易獲得審批並完成後，C Capital Acquisition Corp也將擁有JAKOTA Index Portfolios Inc的100%所有權權益，作為業務覆蓋日本、韓國和台灣資本市場的創新指數授權和投資公司，該公司總部位於紐約及東京。

交易獲得審批並完成後，Youngtimers AG將正式更名為C Capital AG。其總部會繼續設在瑞士，並將專注於投資東亞的較發達經濟體和部分歐洲地區的私募股權及中小型上市公司股票。

C資本聯合創辦人鄭志剛表示，鑑於國際上對增加日本、韓國和台灣市場資本配置的需求不斷增長，以及香港數之不盡的投資機會，讓歐洲投資者能夠更容易接觸到C資本及其在亞洲強大的投資渠道，這對集團來說具有重大戰略意義。很高興能夠將C資本的業務提升到一個新的境界，成為瑞士上市公司，並擁有遍布香港、日本、韓國、台灣地區的一流團隊。該交易獲得審批並完成後，鄭志剛也將擔任C Capital Group的非執行主席。