南方滬深三百ETF周二上市 主基金是中央匯金持倉之一
2024年07月15日 16:32
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交易所買賣基金(ETF)發行商南方東英推出南方滬深三百(03133)，追蹤全球規模最大的滬深300 ETF「華泰柏瑞滬深300 ETF」，每單位上市價為7.8港元，每手100個單位，入場費約780元，管理費每年0.7%，將於周二(16日)上市，初始認購規模達5,110萬元人民幣。南方東英首席執行官丁晨表示，期望新產品能為香港地區的投資者，帶來投資中國最優質資產的機會，強調該行不斷創新，會持續提供有價值和有特色的ETF產品。
南方滬深三百ETF將透過基金經理，獲授予的QFI資格及╱或滬港通至少投資其90%的資產淨值，投資於「華泰柏瑞滬深300 ETF」，即追蹤全球規模最大的滬深300 ETF。華泰柏瑞滬深300 ETF管理規模超過1,900億元人民幣，年初以來日均成交額超過46億元人民幣。值得留意的是，華泰柏瑞滬深300 ETF第一季財報顯示，中央匯金於季內斥資約888億元人民幣，增持263.56億份單位。
換言之，南方滬深三百上市後，香港地區的投資者可藉該產品，享受「國家隊」入市所帶來的機會。
滬深300指數是中國A股股市的代表性指數，追蹤A股股市中規模最大、流動性最好的300家公司。該指數股本回報率(ROE)中樞長期維持在10%以上。