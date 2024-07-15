南方滬深三百ETF周二上市　主基金是中央匯金持倉之一

南方滬深三百ETF將透過基金經理，獲授予的QFI資格及╱或滬港通至少投資其90%的資產淨值，投資於「華泰柏瑞滬深300 ETF」，即追蹤全球規模最大的滬深300 ETF。華泰柏瑞滬深300 ETF管理規模超過1,900億元人民幣，年初以來日均成交額超過46億元人民幣。值得留意的是，華泰柏瑞滬深300 ETF第一季財報顯示，中央匯金於季內斥資約888億元人民幣，增持263.56億份單位。

換言之，南方滬深三百上市後，香港地區的投資者可藉該產品，享受「國家隊」入市所帶來的機會。

滬深300指數是中國A股股市的代表性指數，追蹤A股股市中規模最大、流動性最好的300家公司。該指數股本回報率(ROE)中樞長期維持在10%以上。