瑞士運動品牌On進軍香港破銷售紀錄　冀實體店助建運動社群

瑞士運動品牌On正式進軍香港，第一間旗艦店近日於中環核心商業及旅遊地段的H Queen’s 開幕，佔地近3,000方呎，為集團目前在大中華區最大的一間門店，開業首日更創下On大中華區的銷售紀錄。On亞太區總經理蔡以佳表示，是次進軍香港為品牌的重要里程碑，更重要的是，希望透過實體店，與廣大的香港運動愛好者共同構建一個「運動社群」。

蔡以佳認為，香港擁有濃厚的街跑文化，加上品牌早已在線上渠道涉足香港市場，因此希望透過開設實體店舖，與客戶親身交流，亦有助消費者直接接觸到豐富完全的革新科技工藝。在旗艦店內，On首次在香港呈現跑步、健身、戶外、網球和運動生活五大場景，品類方面也首次涵蓋鞋類、服飾和配件。她指，品牌一直致力於發展線上線下體驗式銷售模式；目前線下布局在香港逐步發展，為品牌提供直接與顧客連繫的平台，傳遞On的高端運動品牌理念。線上的官網銷售渠道則為顧客提供24/7服務，為客人帶來無縫購物體驗。

透過香港連接全球各地

品牌著重每一位客戶的感受和體驗，香港旗艦店特別設有體驗區，讓顧客在全方位沉浸式體驗中認知品牌文化及產品。蔡以佳表示，過往On在世界各地舉辦的重要運動舉措和社群活動，鼓勵他們透過運動探索世界，相信每個人都可以「Dream On」。

On於2010年成立，憑藉革新的科技工藝和時尚設計，深受運動愛好者和都市人的青睞。目前品牌在全球60多個國家或地區展開業務，其中大中華區則開設超過50家門店。蔡以佳透露，今年底前會於本港開設另一間直營零售店，在亞太地區，集團亦會在澳洲的墨爾本進行擴充。她形容，香港是充滿活力及無限可能的國際大都會，亦有不少來自中國內地、亞洲以至世界各地的旅客到訪，希望透過香港連接區內不同城市以至全球各地，以滿足不同客戶群對運動及時尚的需要。

與港人建立更緊密聯繫

對於品牌建立方面，大中華區線下商業負責人李美娜認為，On不僅為消費者帶來高端創新的專業運動產品，亦擁有專業的運動團隊，未來將會聯同更多本地的體育會及單位合作，為香港顧客度身訂製各種不同的活動，包括瑜伽班、街跑活動，以及多樣化的健身課程，冀透過一系列的活動為香港注入新的活力，打造一個「運動社群」的概念，同時與客戶建立更緊密的聯繫，締造共同價值，提供一個豐富且有意義的品牌體驗。

李美娜指，疫情的契機使愈來愈多人愛上街頭慢跑；早於疫後復常的初期，集團已部署來港開設實體店，並對香港市場進行一年多的深入研究，以了解港人的喜好、穿衣習慣等，認為尊重是打進新市場的一個非常重要因素。

高層親自測試新品

值得一提的是，近年On亦致力於與世界各地的時尚品牌合作，包括早前夥拍時尚品牌LOEWE，以及南韓新興潮牌PAF推出聯乘系列，瞬間在歐美及香港等各地火速爆紅；另外，早前更正式宣布起用「Z 世代代表」、荷里活著名演員Zendaya為品牌全球合作伙伴，隨即引起各界矚目，成為顛覆傳統的新世代高端運動品牌，攜手掀起運動時尚熱潮！

蔡以佳又稱，運動鞋過去的發展均專注在單一功能，不過，目前愈來愈多人看重能應付多功能性的產品，穿同一雙鞋子上班、去健身室等，須要在適應不同環境並提供舒適感。她特別推薦爆紅的Cloudrunner 2系列，擁有CloudTec緩衝科技的緩震性，以及搭配較寬的Speedboard速度板，適合亞洲人腳型的寬掌設計，有着柔軟穿着感和恰到好處的支撐性，適合日常練跑及外出穿着。又笑指，產品正式推出前，一眾高層亦會化身「測試員」，試穿新款跑鞋或其他運動用品一段時間，以確保產品功能完善。