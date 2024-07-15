中電發行兩批3年期浮息及固息袋鼠債　涉逾26億港元

中電控股( 00002 )全資附屬公司CLP Power HongKong Financing Limited成功發行2批3年期浮息及固息袋鼠債券，規模為5億澳元(約26.45億港元)。

是次交易是香港商業機構首次在澳洲發行袋鼠債券(非本地實體以澳元在澳洲發行的債券)，債券分2批發行，包括3.5億澳元3年期浮息部分，以及1.5億澳元3年期定息部分。

中電股財務總裁紀安立表示，這次在澳洲的成功融資，使集團能夠以具成本效益的方式進一步分散資金來源，對市場的積極反應感到鼓舞。」該項債券的浮息部分按澳洲市場基準3個月Bank Bill Swap（BBSW）利率加0.85厘定價，定息部分則按澳洲市場基準semi-quarterly coupon matched asset swap（SQASW）利率0.85厘定價，年利率等同於5.1厘。2批債券預期將獲得標準普爾A+信用評級。

本次發袋鼠債進一步拓寬了中電的融資選擇，增強抵禦潛在市場波動的能力。中華電力總裁羅嘉進稱，很高興今次袋鼠債受市場熱烈歡迎，吸引了來自英國、澳洲和亞洲機構投資者的參與。良好的反應顯示投資者對中華電力業務的信心，將繼續努力落實2024至2028年發展計劃，支持香港的長遠發展。