名家匯跌價近13%易手　三房戶持貨8年蝕261萬離場

樓價未止跌，再有業主損手沽貨，大圍名家匯套三房單位減價後以1,762萬元售出，原業主持貨約8年帳面損失約261.8萬元，跌幅約12.9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑表示，鰂魚涌南豐新邨本月暫錄2宗成交，已追平上月全月，屋苑12座中層C室，實用面積約391方呎，兩房間隔，叫價565萬元，累減43萬元或約7.6%，成交價522萬元，呎價約13,350元。

●中原姚文龍稱，西半山時樂花園低層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，最新以575萬元沽出，呎價約15,753元。

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九龍區

●中原許永生表示，深水埗丰匯1座高層A室，實用面積約714方呎，三房連套房間隔，叫價1,080萬元，累減131萬元或12%，以949萬元沽出，呎價約11,3291元。

●利嘉閣邱家仁稱，深水埗力生居高層B室，實用面積約324方呎，兩房間隔，以376萬元成交，呎價約11,604元。原業主於2018年以約465萬元購入，至今約6年帳蝕約89萬元，單位貶值約19.1%。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑2座中層A室，實用面積約788方呎，三房連套房間隔，以958萬元易手，呎價約12,157元。

●美聯陳德涪指出，馬鞍山薈朗2座高層B6室，實用面積約283方呎，一房設計，以390萬元放售，減至380萬元獲承接，呎價約13,428元。原業主於2016年以421.2萬元購入單位，貶值約41.2萬元或約9.8%。

●美聯周南輝指出，大埔中心16座中層G室，實用面積約407方呎，兩房間隔，以460萬元放盤，兩個月後減價35萬元，以425萬元售出，呎價約10,442元。

●美聯黃國輝表示，大圍名家匯2座低層B室，實用面積約1,502方呎，三房連套房設計，早前連車位以1,800萬元放售，議價後以1,762萬元售出，呎價約11,731元。原業主於2016年以2,023.8萬元購入單位，現轉售帳面損失約261.8萬元，跌幅約12.9%。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺名都7月暫錄2宗成交，屋苑7座高層A室，實用面積約395方呎，開價約480萬元，議價後以432.6萬元獲承接，呎價約10,952元。

●中原何家樂稱，天水圍嘉湖山莊麗湖居4座中層F室，實用面積約442方呎，兩房間隔，叫價405萬元，議價後以370萬元易手，呎價約8,371元。

●祥益謝利官指出，天水圍居屋天盛苑G座高層4室，實用面積約510方呎，兩房間隔，減價17萬元，未補價第二市場成交價341萬元，新買為白居二中籤者，呎價約6,686元。

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