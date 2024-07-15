馬鞍山洋房逾1.1億成交　赤柱新盤複式戶以新高價出售

新盤市場的大額交投不斷，馬鞍山有洋房成交價逾1.1億元，赤柱新盤亦有複式戶以新高價售出。以平價吸引市場注意力的屯門項目，最新公布加推80伙，預計最快周六開售。

●啟德柏蔚森III最快周日開售

●屯門黃金海灣加推80伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，項目第1期意嵐收票如火如荼，於周一(15日)加推價單2號，提供80伙，折實平均呎價約10,686元，較首張價單高約7%。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目屬原價加推，短期內將上載銷售安排，預計周末開售。

●馬鞍山雲海別墅洋房逾1.1億元沽

●赤柱ONE STANLEY四房售逾9,468萬元

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(15日)通過招標以9,468.54萬元沽出四房天際複式戶，為第11座2樓及3樓C室，實用面積2,566方呎，買家為外區客，是次採用 120天即供付款辦法以近9,470萬元購入，呎價為36,900元，成交價及呎價同創項目分層戶新高。

●啟德MIAMI QUAY I連沽兩伙

●將軍澳海茵莊園開放式戶呎售約19,216元

●大埔白石角朗濤四房連車位成交價2,801萬元

●港島南岸揚海三房3,504萬元重新沽出