馬鞍山洋房逾1.1億成交 赤柱新盤複式戶以新高價出售
2024年07月15日 21:36
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新盤市場的大額交投不斷，馬鞍山有洋房成交價逾1.1億元，赤柱新盤亦有複式戶以新高價售出。以平價吸引市場注意力的屯門項目，最新公布加推80伙，預計最快周六開售。
●啟德柏蔚森III最快周日開售
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周一(15日)公布有機會短期內上載銷售安排，部署最快周日開售。新世界營業及市務(特別項目)總經理何家欣表示，新一輪將優化銷售安排，或調低大手組別的條件，由最少購入3伙改為最少2伙。
●屯門黃金海灣加推80伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣，項目第1期意嵐收票如火如荼，於周一(15日)加推價單2號，提供80伙，折實平均呎價約10,686元，較首張價單高約7%。集團地產開發部董事總經理李炳餘表示，項目屬原價加推，短期內將上載銷售安排，預計周末開售。
●馬鞍山雲海別墅洋房逾1.1億元沽
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周一(15日)以招標形式售出一座洋房，為Violet Avenue 10號屋，實用面積3,804方呎，採四房四套間隔，連2,792方呎花園，成交價逾1.1億元，呎價約29,066元。上述為項目4幢最大面積的獨立屋中最後一楝。
●赤柱ONE STANLEY四房售逾9,468萬元
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周一(15日)通過招標以9,468.54萬元沽出四房天際複式戶，為第11座2樓及3樓C室，實用面積2,566方呎，買家為外區客，是次採用 120天即供付款辦法以近9,470萬元購入，呎價為36,900元，成交價及呎價同創項目分層戶新高。
●啟德MIAMI QUAY I連沽兩伙
由會德豐地產，恒基地產(00012)、新世界發展(00017)及帝國集團合作，已屆現樓的啟德MIAMI QUAY I，周一(15日)連沽兩伙。當中，第1座7樓A室，實用面積716方呎，屬三房一套連工作間及洗手間，成交價1,769.1萬元，呎價約24,708元，買家另可享有現金回贈。該盤自步入現樓階段後，已售48伙，套現近6億元。
●將軍澳海茵莊園開放式戶呎售約19,216元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，今(15日)售出2座32樓C5室，實用面積222方呎，開放式房間隔，成交價426.6萬元，呎價約19,216元。項目於年初至今共售出294伙，套現逾15.2億。
●大埔白石角朗濤四房連車位成交價2,801萬元
鷹君(00041)旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，周一(15日)重新沽出第1座2樓C室，實用面積1,648方呎，四房間隔，連車位以2,801.6萬元招標沽出，呎價為17,000元。資料顯示，該單位曾於今年3月連車位以2,911.7萬元沽出，惟期後終止交易，最新做價較3個月前低約4%。
●港島南岸揚海三房3,504萬元重新沽出
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周一(15日)重新售出第1A座10樓B室，屬實用面積934方呎的三房單位，最新成交價3,504.92萬元，呎價約37,526元。資料顯示，該單位曾於2021年9月以3,728.64萬元沽出，期後交易終止，現時新做價比近3年前低約6%。