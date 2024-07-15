美股道指再破頂　港股夜期穿1.8萬關

美國總統競選驚爆聲望甚高的角逐者險遭暗殺，但政局風險未有蓋過9月很大機會減息所帶來的樂觀情緒，美股3大指數周一早段做好，道指再創新高，現升217點，報40,218點；標指升28點，報5,643點；以科技股為主的納指升133點，報18,532點。

港股夜期報17,931點，跌128點，低水85點。

蘋果公司(Apple Inc.)獲摩根士丹利上調目標價26.38%至273美元，並列入「首選股」，股價周一早段曾升2%，曾高見236美元。大摩上調2025財年及2026財年的iPhone出貨量預測，現分別估2.35億部及2.62億部，比2021至2022財年史上最強換機潮還要多；又料iPhone均價屆時每年升5%，理由是人工智能(AI)會催生換機潮，連iPad的換機周期也有望縮短。

另一個推高Apple股價的原因是據報該企在今年3月底止12個月的印度市場收入接近80億美元，按年升約三分之一，對比再前一個年度屬「翻倍」，其中約一半是iPhone，被解讀為印度「消費升級」，iPhone拓展印度市場進展良好。話雖如此，大摩認為，iPhone在中國市場亦已站穩陣腳，AI能驅使民眾換機。

金融股繼續放榜，道指第二大權重股、華爾街投行高盛上季純利按年增長1.69倍至28.91億美元，股價曾升逾1%。該行上季收入按年增長16.85%至127.31億美元，其中投行部門生意按年升21.1%至17.33%，股債「炒房」收入合計按年增長11.83%至63.49億美元，資產及財富管理部門收入按年升27.27%至38.78億美元；截至6月底人手4.43萬人，按年及按季分別減少300及100人。

基金界「一哥」貝萊德上季純利按年增長9.44%至14.95億美元，經調整每股純利10.36美元，勝預期，惟股價回落不足1%。該企6月底資產管理規模(AUM)進一步升至10.64萬億美元的新高，但上季資金淨流入815.65億美元差過市場預期，且基本上由ETF(交易所買賣基金)的831.41億美元推動，機構投資者卻從其基金產品淨抽走374.7億美元。