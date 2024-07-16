【東方日報產評】美國政經陷紛亂　世界經濟何以安

美國大選活動進行中，先有現任總統拜登在競選活動中答問失準，令人擔心其健康，再有另一參選人前總統特朗普在出席選舉活動時遇刺，性命保住了，卻暴露了美國社會分裂，兩黨都在急於應對亂局而調整戰略。美國作為全球第一大經濟體，貨幣政策不明朗，政局又紛紛亂亂，成為世界經濟一個重大不明朗因素，抑壓投資情緒，激發避險需求，金融市場勢持續動盪，警示下半年投資者得以守代攻，為美國政經不穩及中美博弈升級作好最壞打算，最佳準備！

自上任總統期間，全球投資者都領教特朗普的經濟主張，就是奉行美國優先的保護主義，對內大幅減稅，對外則全面徵稅，對中國開打貿易戰就是象徵性的舉措。特朗普大難不死，市場解釋是其當選的可能性大增，所以市場都在急急審視其各項政策主張，以評估未來的政經與投資變化。

事實上，市場一直盛傳「特朗普交易」的說法，主調就是以共和黨在關稅、移民和赤字方面的政策，將令美元走強、債券孳息率上升，並利好能源、醫療保健、傳統製造業，加密貨幣等領域發展，不利新能源等，而特朗普被槍轟當日，主流加密貨幣價格即跳升，就是最好說明，而周一美股開市，資本市場亦不難發現「特朗普交易」的蹤迹。

民主黨會否因選情而換人出選，共和黨又如何乘勢而上，將特朗普再送入白宮，未來數月美國政局必然有好戲上演，除了單邊押注外，其他較中長期的投資，相信都以一動不如一靜為主調，特別是一旦特朗普當選，對中國的關稅和制裁只會更狠，中美分裂可能走上新台階，台海問題會否成為焦點亦難料。站在地緣政治風險的角度，除了高度投機的活動外，長線資金按兵不動，將為全球資本市場添壓。

至於中國，次季的經濟狀況反覆，基本上已成事實，目前正在召開的重要會議，會否提出新招刺激內部需求，把握時間催谷第三季經濟，好為下半年的經濟增長保底，市場正高度注視政策消息。事實上，有一點可以肯定的是，中美關係分裂的趨向，不會因為白宮易主而改變。中國需要保持在全球製造、國際貿易和全球最大消費市場的優勢，才能為全球提供一個與美國模式不一樣的治理經濟方案，推動全球資金更多參與中國市場，接受人民幣作為交易結算及儲備貨幣。

畢竟美國政經愈是動盪，對外所施的霸權制裁愈見狠辣，更多經濟體會主動尋求轉變，多元化儲備和支付結算已成為新趨勢。美國制度愈來愈混亂，為全球製造愈來愈多麻煩，對中國既是危、也是機，關鍵是中國先要做好自己，堅持推動戰略產業升級轉型，發展新經濟，有序化解舊經濟模式遺留下來的炸彈（包括內房及地方債務危機），仍是主要戰略。投資者也得改變過去思維，別老是側重於經濟增長數字，皆因以大水猛灌尋求高增長的日子已不可持續，得着眼於中國經濟綜合競爭力的提升，穩基礎的得到鞏固，始有能力減少受美國霸權干擾，行好中國自身選擇的發展道路。