聯想集團擬發行11.5億份認股權證

當中，主席、首席執行官兼執行董事楊元慶將認購2.2億份認股權證，餘下9.3億份認股權證將透過私中配售方式向第三方投資者和公司若干管理層成員發售。若公司管理層成員參與不足，楊元慶同意額外認購最多3.3億份認股權證，並將促使適合的第三方投資者全額認購餘下6億份認股權證。

每份認股權證初始行使價為每股12.31元，較7月15日收市價10.96元溢價12.3%，倘獲悉數行使，公司將發行11.5億股股份，佔擴大後已發行股份總數8.48%，屆時公司將可獲得額外資本約140.4億元，公司有意將所得款項用於進一步拓展業務(包括MEA地區的商機)並投資於研發和人工智能(AI)。

公司認爲，戰略業務交易整體帶來吸引的商業和財務機遇，當中公司可善用籌得的可觀資金，促進再融資活動並可每年穩定節省利息，同時通過補充營運現金流，提升公司財務和業務的彈性。