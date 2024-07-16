內地首批兩隻沙特ETF今上市　申購踴躍　個別漲9%

內媒報道，內地首批沙特阿拉伯交易所買賣基金(ETF)，即南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)與華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)周二(16日)分別在深交所及上交所上市。兩隻ETF高開高走，南方基金沙特ETF、華泰柏瑞沙特ETF分別升9.17%及6.73%。

根據公告，上述兩隻沙特阿拉伯ETF均採用與南方東英沙特阿拉伯ETF互掛產品的形式，即通過投資南方東英沙特阿拉伯ETF的形式，來實現對富時沙特阿拉伯指數的緊密追蹤。

從交易效率角度看，互掛形式不僅能降低跨市場交易的複雜程度及投資成本，且交易所T+0的交易機制能有效提高資金的流動性。至此，中國投資者可通過沙特阿拉伯ETF直接投資於中東地區的股市，毋須面對開設海外帳戶、遵守複雜外國法規及處理貨幣兌換等障礙。

報道指，兩隻沙特阿拉伯ETF獲踴躍申購，合計募集金額12.233億元人民幣(下同)。其中，南方基金南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)募集6.337億元，獲得14,253戶有效認購戶數；華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯ETF(QDII)募資5.896億元，獲得7,665戶有效認購戶數。

南方基金認為，從經濟互補性角度看，中國與中東國家之間存在顯著的經濟互補性，中東市場為投資者提供一個不同於傳統西方市場的投資選擇。富時沙特阿拉伯指數佔比，與投資者固有印象的石油作為沙特阿拉伯最出名的標籤有所不同，其中以石油及煤炭為代表的能源股佔比僅9.5%，這與沙特阿拉伯於2016年公布的長期經濟轉型計劃「沙特阿拉伯2030願景」息息相關。

南方基金指，通過沙特阿拉伯ETF，普通投資者可以以相對較低成本及起點，參與中東市場的投資，分享中東經濟增長的紅利，實現全球資產配置多元化，也有助於降低整體投資組合的風險。

華泰百瑞基金稱，富時沙特阿拉伯指數作為刻畫沙特股市整體情況的代表性寬基指數，或是投資者聚焦沙特整體增長潛力的有力抓手；其成分股中金融與資源類企業佔比較高，具一定紅利屬性，為投資者提供布局海外高股息資產的新選項。