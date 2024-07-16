陳炳強：港股調整未完　現價追金唔值博

美國聯儲局主席鮑威爾稱，近期數據令當局對通脹達標的信心有所增強，市場對9月減息預期進一步升溫，隔晚美股做好。資深股評人陳炳強認為，若聯儲局減息在望，美匯指數有機會轉弱，支持人民幣匯價回穩，對港股有利。不過，內地經濟增長不如預期，市場寄望或有更多政策出台，但暫時仍未有消息，港股動力有限。走勢上，恒指日前一度升穿萬八關，但其後掉頭回落，且成交未見配合，反映是次或是一次假突破，18,000點阻力仍然不輕，後市有機會進一步向下，17,000點為下方支持所在。

比特幣3月以來主要在60,000至73,000美元的大型區間橫行，日前一度跌穿60,000美元關，但美國總統候選人特朗普選情佔優，他曾公開支持加密貨幣市場發展，刺激比特幣抽高至約6.38萬美元。陳表示，比特幣已重返橫行區間，現時距離區間頂部約73,000美元仍有上升空間，短線仍可看好。

大行花旗表示，鑑於美國聯儲局未來可能減息，預料刺激資金流入金市，金價有望在未來12個月內，攀升至每安士3,000美元上方。不過，陳炳強認為，金價與息口走向關聯性未必太強，事實上，金價現價已逼近5月以來區間頂部約2,450美元，現階段買入值博率不高，不妨待突破再入市。