艾睿鉑：外國車企在中國市場愈來愈難前進

外媒報道，顧問公司艾睿鉑(AlixPartners)表示，對中國電動車徵收新關稅，並不足以協助外國汽車製造商保持競爭力，尤其是在利潤豐厚的中國市場。

艾睿鉑亞洲汽車業務聯席主管兼負責人Stephen Dyer在年度行業展望活動中表示，許多外國汽車公司仍未弄清楚如何讓自己的產品在中國電動車市場脫穎而出。

他表示，「除非(外國汽車品牌)改變開發及製造汽車的思維方式，轉變為更願意承擔風險的思維方式，並考慮如何從所謂的第一原理來設計及製造汽車，否則其地位將變得愈來愈不穩定。」他指的是一個概念，即根據問題基本面來解難。

他指，即使歐盟徵收關稅，中國汽車仍將獲得20%利潤，又指利潤率將與在中國市場銷售的利潤率相同。他補充，這是因為關稅浪潮可能會加速中國電動車製造商在歐洲實施本地化生產策略，從而降低運輸成本。艾睿鉑稱，目前中國製電動車的生產成本，比外國汽車製造商的同類汽車低35%。Dyer表示，如果外國汽車製造商不改變現狀，就很難長期留在中國市場。

艾睿鉑研究顯示，中國新能源汽車製造商也將新車型的開發時間縮短至20個月，是中國傳統汽車品牌所需40個月的一半。該研究公司表示，中國新能源汽車品牌推出新車型的速度，也遠遠快於非中國品牌，並指這些汽車的技術及電池規格，比外國公司的計劃提前約2至3年。

Dyer提到，中國電動車員工每月加班高達140小時，遠超全球傳統汽車公司20小時的加班時間，並指出中國人的「刻苦耐勞精神」。艾睿鉑預計，到2030年，中國品牌將佔據中國新能源車市場70%以上份額，並佔全球汽車市場三分一，即每年900萬輛汽車。