內地會計師違規自行接港上市企客　會財局續牌會考慮合規紀錄

會計及財務匯報局(簡稱會財局)留意到，近期一份行政處罰事項決定書中，國家財政部監督評價局對一名內地註冊會計師給予處罰。該註冊會計師未有按照內地法律要求，通過其所屬內地會計師行，接受香港公眾利益實體核數師有關在香港上市的一些內地企業的審計工作委託，而是以個人名義。該局強調，作為香港會計專業的獨立監管機構，期望所有會計師行及其人員履行專業行為的基本原則，按照《專業會計師道德守則》第110.1 A1(e)和 R115.1(a)段的規定，遵守所有相關法律法規。

專業行為的基本原則要求，會計師行必須充分理解，並嚴格遵守其在任何司法權區執業或提供審計服務時適用的法律法規，當中包括內地以及財政部頒布的《內地企業境外上市審計業務暫行規定》中的所有要求。該暫行規定規範香港會計師行對在香港上市的內地企業提供審計服務的行為。

根據暫行規定，香港會計師行受聘為在香港上市的內地企業執行審計業務，應當與內地會計師事務所簽訂合作協議。

會財局強調，合規是法律義務 ，亦是可靠度及可持續執業的重要支柱。若事務所及其人員不合規，該局將毫不猶豫採取有力的執法行動，追究事務所及其人員的責任。此外，在會財局的監管制度下，在考慮公眾利益實體核數師的註冊及續期申請時，會財局可能會考慮其掌握的所有資料，包括申請人的合規記錄。