廖嘉豪：短觀調查結果支持日股下半年走高

6月中旬曾與讀者分享，或可把握當時日股區間上落，而提早部署下半年由內需及資本支出復甦帶動的升市機會。日經225指數及東證指數由6月28日至7月11日分別升6.6%及4.3%，上周五因日圓急升而借勢回調，有利日股前景的各種因素仍無損，加上企業資本支出升幅及能見度皆升，投資者或可趁低吸納。

7月1日公布的6月日本央行季度短觀調查顯示，所有行業及企業規模(包括金融機構)在2025年3月財年的資本支出預算由3月調查的按年升5.1%，大幅上調至按年升10.8%。結果符合2018年以來企業傾向在3月調查發放較保守的資本支出預測。軟件投資的資本支出，同樣被大幅上調至按年升14.8%，升幅為2010年以來次高，推動數碼化轉型和提高生產力的科技投資需求全線強勁。軟件投資的資本支出升幅預期過去與日本科技服務行業每股盈利息息相關，企業預期加大軟件投資力度或反映科技服務行業盈利前景理想。

6月份短觀調查同時顯示「短觀驚喜」表現理想。「短觀驚喜」反映企業在上次調查時對未來狀況的評估，與本次調查時對目前狀況的評估之間的差異。短觀驚喜處正值反映最新狀況比之前預期好。由於6月份短觀調查時間包含日企在第一季業績期的營運狀況，因此短觀驚喜走高或反映盈喜比例在第一季業績高企。大型製造業及非製造業企業的「短觀驚喜」分別為正3個百分點及正6個百分點，非製造業中的批發﹑電力和燃氣，以及電訊和科技服務的短觀驚喜尤其強勁，花旗分析員認為這些行業大量公司或將在第一季業績公布盈喜。

日股指數每股盈利預測，自今年3月日股區間上落以來已被上調7%，當中能源、金融、工業和電信等行業每股盈測被上調幅度最大，資訊科技、非必需消費品、原材料和電信的股票表現與盈利修正之間的差距最大，或可在下輪由改革推動的潛在升市中追落後。

東證交易所繼之前推動上市公司宣布提高股東價值措施後，最新於6月宣布將在2026年10月推出新一代東證指數，其中一個新要求重點是最低可交易市值需達100億日圓。預計到2025年1月東證指數的成份股數目將從目前的2,137間跌至1,700間，然後在2026年至2028年間減少至1,200間。

新的市值要求與之前強調市帳率和透過減少交叉持股來增加流動性相似，目標將令企業更難成為東證指數成分股。此舉將增加未來東證指數成分股的平均規模和交易量，較大機會促使更多公司透過提高股本回報率和資本效率，或考慮整合以滿足新的市值標準，預計將有更多企業維權和併購活動，皆有利投資者潛在回報。

企業提高資本支出增強日股內需復甦基本因素，快將公布的第一季業績或現更多盈喜利好氣氛，企業管治改革繼續加強提升市值，加上通脹回歸及日本個人儲蓄帳戶(NISA)稅制改革鼓勵日本投資者加碼投資，日股仍可望錄得更多資金流入。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪