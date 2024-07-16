Global X MSCI中國ETF下周一納滬深港通下合資格ETF

截至2024年7月15日，Global X MSCI中國ETF的資產管理規模達到79.4億港元。

未來資產環球投資ETF策略總監及董事總經理李泌相表示，今年看到內地供過於求，以及房地產出現好轉的迹象，預料將會為中國資本市場帶來更積極的前景；此外，中國資本市場正改善對股東的友好度，發布了一系列支援性政策，以加強監督、增加股東回報、預防風險，及促進發展高品質的資本市場。

Global X MSCI 中國ETF的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，以非必需消費品佔比最重，有28.2%，其餘為通訊服務(22.6%)、金融(17.4%）、資訊科技(5.8%)等。