Global X MSCI中國ETF下周一納滬深港通下合資格ETF
2024年07月16日 15:59
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未來資產環球投資中國業務發展主管張皓(左)、ETF策略總監及董事總經理李泌相(中)、ETF投資組合管理主管霍浩華(右)
未來資產環球投資(香港)宣布，Global X MSCI中國ETF(03040)將於下周一(7月22日)被納入滬深港通下合資格ETF，意味着這隻在香港上市的ETF現在可供內地投資者交易。
截至2024年7月15日，Global X MSCI中國ETF的資產管理規模達到79.4億港元。
未來資產環球投資ETF策略總監及董事總經理李泌相表示，今年看到內地供過於求，以及房地產出現好轉的迹象，預料將會為中國資本市場帶來更積極的前景；此外，中國資本市場正改善對股東的友好度，發布了一系列支援性政策，以加強監督、增加股東回報、預防風險，及促進發展高品質的資本市場。
Global X MSCI 中國ETF的投資組合投資於業務主要位於中國的公司，以非必需消費品佔比最重，有28.2%，其餘為通訊服務(22.6%)、金融(17.4%）、資訊科技(5.8%)等。
Global X MSCI 中國ETF是未來資產旗下Global X ETF第3隻被納入滬深港通下合資格ETF的產品，之前已有Global X恒生高股息率ETF(03110)於2024年5月被納入，以及Global X恒生科技ETF(02837)於2023年11月被納入。