葵涌廣場舖位6年大幅貶值775萬　跌幅達六成

近年本港零售消費市道低迷，不少食店都紛紛結業，就連本地知名的「美食商場」葵涌廣場，都有經營數十年的班戟店退場，事實上，該商場近期就罕有錄得一宗大幅貶值個案，有舖位近6年樓價蒸發約60%。

上述商場的3樓設有不少小食店及茶飲店，亦有售賣時裝的店舖，該層其中一個雙號舖位，建築面積約360方呎，以約500萬港元易手，成交呎價近13,900元。資料顯示，該舖於2018年的購人價約1,275萬元，現時轉手帳面跌價約775萬元，貶幅達約60.8%。

另一個本地知名「腦場」的深水埗高登電腦中心，月前也有一個一樓單號舖位，建築面積約150方呎，減價逾25%後，以約538萬元賣出，呎價近36,000元。物業早於2008年以約968萬元購入，最新帳面蒸發約430萬元，跌幅約44.4%。

此外，鐵路上蓋商場大埔新達廣場，日前亦有日式食肆結業，並被法院頒令拍賣餐廳內的家具及設備。市場人士指出，過往人流興旺的商場亦不敵淡市，也出現吉舖情況，地區小型商場更難幸免，由於舖租走勢在疫情後較市場預期為差，商舖售價顯著回落。