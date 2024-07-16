新地旗下大埔超級城暑假推廣費增1成至600萬

新地代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪表示，該商場聯乘設計界人氣組合，在今個暑假於逾1,500方呎舞台設計出《夏日滑板技藝場》，設計靈感來自受年輕人歡迎並升格成為體壇賽事的滑板運動，場內有三大打卡熱點，包括「勝利大巡遊」、「四色彩雲拱門」及「Hip Hop滑板擂台」。

大埔超級城除了全天候足本播放各項賽事，期間更有多項目活動，結合體育運動和STEAM領域的學習，寓教育於娛樂，吸引家庭客群，加強親子互動。同時，亦有一系列消費換領優惠。今年4月及5月份該商場的營業額持平，而承接暑假檔期及國際體壇盛事，已主動聯絡商戶延長營業時間，並借力打力做密集式推廣和宣傳活動，製造誘因吸引市民到訪商場帶動人流，預期大埔超級城暑假推廣人流及生意平穩，與國際盛事產生協同效應。

蘇又指，商場早前已積極部署引入三大新元素，當中包括增加店舖數目重新規劃逾10萬呎樓面面積，分間出逾20間商舖，總商舖數目增至超過200間，進一步鞏固商場為新界東北區擁有最多品牌的單一商場地位。另外，在2024年引入超過30個全新品牌，包括全球最大的運動服裝品牌、山系人氣品牌、知名泳裝品牌及經典旅行品牌等。租戶組合內新界東北區首店由以往三成提升至四成，區內唯一分店更進一步高達七成。

而港人喜愛日本文化，多年來也引進多個人氣日系品牌，現時大埔超級城共有近30個日系品牌，包括新界東北區首間日本第一連鎖藥妝店、日本第一迴轉壽司店、以及日本最大化妝品牌等合共佔商場面積約13萬呎，比例逾兩成，為東北區內擁有最多日系品牌的商場。再加上商場坐擁多個新界東北區最大主題專區，當中包括面積2萬呎影音區，面積3萬呎運動服裝區，還有區內最大，面積達1萬呎珠寶鐘錶區與及面積3萬呎個人護理及健康產品區。