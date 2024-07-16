香港與阿布扎比簽署投資推廣合作諒解備忘錄

​投資推廣署宣布，與阿拉伯聯合酋長國阿布扎比工商總會簽署諒解備忘錄，承諾共同促進兩地在投資推廣上的交流及合作關係。

該備忘錄由投資推廣署署長劉凱旋和阿布扎比工商總會行政總裁Ahmed Khalifa Al Qubaisi透過視像簽訂，旨在讓香港與阿聯酋建立更緊密的關係，促進香港和阿布扎比在投資推廣領域的交流及相互往來的投資合作。

劉凱旋表示，今日簽署的備忘錄標誌着香港和阿布扎比在投資推廣合作的一個新里程。香港擁有高效可靠的商業平台，聯通內地及世界各地；阿布扎比是海灣地區的龍頭經濟體，亦是世界外來直接投資重要來源地。阿布扎比、阿聯酋以及亞洲的公司可善用香港作為世界「超級聯繫人」的角色，加強合作，把握這兩個區域日益增長的商機。

Ahmed Khalifa Al Qubaisi表示，阿布扎比工商總會與投資推廣署的夥伴關係與雙方的戰略目標一致，旨在善用兩地市場多樣且蓬勃的投資機會，促進商貿合作和交流，裨益兩地經濟發展。

備忘錄鼓勵兩地分享在營商環境和投資機遇的信息，旨在促進相互投資、分享雙方在吸引外來投資的經驗及投資推廣的優良作業模式。備忘錄亦鼓勵本地有意拓展海外業務的公司在對方所屬地開設或拓展業務，並就促進兩地外來投資的事宜提供支援。