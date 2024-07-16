上半年本港私宅涉內地買家登記6117宗　總額705億　同創新高

政府全面撤銷樓市辣招後，本港樓市交投量不斷上升，同時吸引了不少內地買家。據中原地產最新數據顯示，今年上半年整體私人住宅市場上，涉及以「普通話拼音」(漢語拼音)登記買家的成交量達約6,117宗，較去年同期3,667宗，急升近七成，涉及總金額約705.4億港元，按年增約42%，成交量及金額均創1995年有紀錄以來新高。

另外，本港樓市普通話拼音買家佔整體成交比例，升至約25%的歷史最高點，總入市金額更佔約30.9%。翻查紀錄，1997年樓市高峰期，該類買家比例只達約1至2%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，內地客選擇在本港置業的原因屬多方面，涉及移民定居、投資機會及教育資源等，加上今年2月底樓市全面撤辣，包括內地人在內的非本地買家已毋須再支付最多30%辣稅，置業成本大大降，而且本港樓價較高位累跌逾25%，息口見頂，吸引非本地客趁低吸納。他亦指，近年租金及租金回報率上升，預料將吸引更多內地資金來港。

據中原地產及土地註冊處資料顯示，於撤辣前，今年2月一、二手市場合共錄得約2,046宗買賣登記，當中已知姓名的普通話拼音買家（其英文姓名全寫為普通話拼音）僅約388宗，但撤辣後，該類買家註冊量於3月大增至約907宗，之後更連續兩個月逾千宗，4月達約2,280宗，較撤辣前急升近5倍，創單月歷史新高，惟6月回落至約758宗。

至於，由2022年底政府推出多項搶人才措施至今，過去3年多樓市已錄得近1.3萬宗同類登記個案，佔來港人才數量約一成，涉及樓價逾1,500億元。

數據亦顯示，今年上半年流入一手市場的資金高達1,097億元，當中佔近四成、即約434億元的買家屬普通話拼音人士，佔比屬史上最高。而今年上半年全港新盤共錄約8,974宗買賣登記，該類買家佔3,027宗，當中84%於撤辣後出現。

今年內地客以入市中小型上車盤為主，上半年由同類買家購入的一、二手單位，當中約3,970宗屬樓價1,000萬元以下，佔比約65%；而5,000萬以上豪宅則佔約106宗。

若按地區分析，今年上半年一手市場註冊量最高的地區，當中以近年不少新盤推售的啟德新區所佔比例冠絕全港，達約59%，即約904宗成交中，有約533宗屬相關人士，以維港1號及HENLEY PARK最多，分別約180宗及約82宗；其次是火炭佔約50.8%，而黃竹坑及何文田則佔約46.5%及約41%。油塘及將軍澳也有約30%及約24%。

上半年首10個最多該類買家的新盤，首位為香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期BLUE COAST，錄約228宗；其次是何文田朗賢峯及啟德跑道區維港1號，分別約227及約180宗。西南九龍維港滙系列，佔比則高達72.4%，涉約131宗。啟德跑道區豪宅天璽‧海，亦佔約50%。