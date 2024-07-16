證監會：明年底落實無紙化　將就相關費用設上限及諮詢市場

港股實施無紙化再有新進展，香港證監會正與政府合作，目標在今年年底向立法會提交相關法例，在完成立法程序後，將於2025年底實施無紙證券市場制度，並且因應市場意見，該會建議一個五年的過渡時限，該原屬法律可與無紙證券市場兼容的公司，須在2030年底前分批過渡至新制度。

除了涵蓋香港公司的股份。證監會的目標是將範圍涵蓋在中國內地、百慕達和開曼群島註冊成立的公司的股份。

證監會周二(16日)就在香港實施無紙證券市場，而建議制訂的附屬法例、守則及指引發表諮詢總結。證監會表示，投資者將享有加強的股東保障，以及以電子方式管理投資組合帶來的便利。其他市場參與者，包括發行人和中介人，亦將受惠於因簡化及自動化程序而提高的效率。

至於下一步的工作，證監會與香港交易所和證券登記公司總會，將與上市公司發行人、投資者及其他市場參與者進行溝通，幫助他們認識新制度、其影響，及參與無紙證券市場所需的步驟。同時，證監會亦正在制訂發行人指引，將重點闡述發行人參與無紙證券市場所需的準備步驟及其後的持續責任。因應公司可能需要修改其章程或細則以確保與無紙證券市場兼容的需要，指引將包括範本條文供發行人參考。

另外，證監會將就某些與無紙證券市場相關的費用設置上限，包括由股份過戶處收取的轉讓費用、去實物化費用及就設立一個供登記持有人管理任何以無紙形式持有的證券的新設施而收取的費用，並另行諮詢公眾。該會解釋，由於這些費用可能由投資者支付，而所收取的金額可能會影響投資者在無紙證券市場的參與，故有需要設立費用上限。