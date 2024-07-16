經濟不景氣困擾港企　大酒店阿信屋均由賺轉蝕

自香港全面通關後，經濟非但未見改善，不景氣現象更持續困擾各大中小企業，就連財雄勢大的上市公司亦紛紛作出盈利警告。香港能否在短期內擺脫經濟困境，上市公司發出的通告有啟示？

該企交代業績比去年遜色的原因，除了財務因素，該企透露「數間其他酒店所在市場狀況疲弱」、「若干酒店的營運業績遠低於預期」，又指出，該集團錄得投資物業重估虧損約1.4億港元。

上述原因雖然沒有直指香港，不過香港作為該企業務重心之一，加上近年樓價拾級而下，相信對該企盈利具重大影響。翻查大酒店2023年年報，其在港擁有多項業務及物業，包括香港半島酒店、香港半島酒店商場、半島辦公大樓(香港)、淺水灣影灣園(香港)(住宅及商場)、山頂凌霄閣(香港)及聖約翰大廈(香港)(辦公大樓)等。

該企盈警則較為直接，四個主要虧損原因中有兩點涉及現時經濟環境，包括，撤銷新冠疫情旅遊限制後，離境外遊人數顯著急升，導致零售銷售額減少；加上該企投資物業的公平價值虧損增加。

上述原因反映港人外遊減少在港消費，嚴重打擊零售業，同時因為物業價格下調而錄得公平價值損失。