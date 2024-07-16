元朗蝶翠峰兩房呎售7827元　創屋苑今年新低

樓價持續尋底，市場再錄低價買賣，元朗蝶翠峰兩房戶減價後以407萬元成交，呎價約7,827元，創屋苑今年新低價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島7座高層B室，實用面積約811方呎，累減約265萬元，以1,170萬元成交，減幅約18.5%。原業主於2015年5月以1,235萬元購入單位，持貨9年多帳面蝕讓約65萬元，跌價約5.3%。

●中原鄭俊輝表示，柴灣居屋杏翠苑翠瑩閣中層10室，實用面積約407方呎，兩房間隔，以320萬元放售，減價後以308萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,568元，新買家為白居二客。

●中原鄭俊輝稱，小西灣富怡花園4座高層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔，叫價330萬元，議價後以305萬元未補價第二市場價沽出，呎價約7,077元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園B座中層3室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以440萬元放盤，最終成交價420萬元，呎價約11,200元。

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新界區

●利嘉閣周煇宏稱，荃灣映日灣2座高層H室，實用面積約465方呎，兩房梗廚設計，原以約928萬元放售，累減133萬元，以795萬元成交，呎價約17,097元。原業主於2019年8月以879.1萬元一手購入單位，持貨近5年帳面虧損約84.1萬元，貶值約9.6%。

●美聯梁浩文表示，屯門啟豐園1座中層E室，實用面積約326方呎，兩房間隔，以345萬元放盤，減價後以333.8萬元易手，呎價約10,239元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋富健花園12座高層D室，實用面積約592方呎，減價25萬元，已補價自由市場成交價525萬元，呎價約8,868元。

●中原張禮傑表示，元朗蝶翠峰13座中層H室，實用面積約520方呎，兩房間隔，開價433萬元，減價26萬元或約6%，以407萬成交，呎價約7,827元，創屋苑今年新低價。

●中原車子毅指出，元朗Grand YOHO第1座中層G室，實用面積約507方呎，兩房間隔，叫價750萬元，減價10萬元，以740萬元沽出，呎價約14,596元。

●中原林溢斌表示， 東涌藍天海岸6座中層D室，實用面積約781方呎，三房連套房間隔，5月放盤價900萬元，減價65萬元，以835萬元售出，呎價約10,691元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山中心1座中層E室，實用面積約609方呎，三房間隔，叫價約660萬元，議價後以623萬元易手，呎價約10,230元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山薈朗2座中層B06室，實用面積約283方呎，一房間隔，叫價510萬元，減至380萬元獲承接，減幅達25.5%，呎價約13,428元。原業主於2016年9月購入上址，持貨近9年帳面虧蝕41萬元。

●中原黃一鋒稱，大圍盛世3座北翼中層D室，實用面積約757方呎，三房連套房間隔，去年11月放盤叫價約1,380萬元，最終累減約160萬元，以1,220萬元沽出，呎價約16,116元。

●中原蔡堅濤指出，粉嶺中心7月暫錄4宗成交，屋苑G座高層6室，實用面積約513方呎，三房間隔，開價約550萬元，減至535萬元獲承接，呎價約10,429元。

●中原關偉豪表示，將軍澳日出康城緻藍天5座左翼高層C室，實用面積約749方呎，三房連套房間隔，以820萬元成交，呎價約10,948元。原業主於2020年5月以約1,050萬元購入單位，持貨約4年帳面蝕讓約230萬元，貶值約22%。

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳日出康城領都3座左翼高層B室，實用面積約686方呎，套三房間隔，原開價800萬元，議價後以758萬元易手，呎價約11,050元。

●美聯林健偉表示，將軍澳居屋寶盈花園1座中層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，叫價480萬元，放盤約1個月，減至450萬元未補價第二市場價成交，呎價約9,298元。

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