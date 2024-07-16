屯門新盤周六推188伙開賣　啟德樓加推60伙

新界上車新盤加入一手戰線，屯門青山公路項目鐵定於周六(20日)展開首輪銷售，推售188個單位。啟德跑道區樓盤亦乘勢加推新價單共60個單位，包括首度供應的海景一房戶。

柏蔚森III加推60伙 折實價419.6萬起 首現海景一房戶

今批單位包括22伙一房、34伙兩房及4伙三房，折實售價419.6萬至1,417.8萬港元，呎價約16,800至21,288元，入場單位為1座2樓K室，實用面積223方呎，一房間隔，連106方呎平台，呎價約18,816元。以折實價計，整批單位總值約3.92億元，平均呎價約18,354元，屬原價加推。

新世界營業及市務(特別項目)及尊貴客戶拓展部總經理何家欣指出，項目海景一房具競爭力，除了提供九龍東商貿區遊艇海景，更提供正南啟德郵輪碼頭維港海景。

至於剛在過去周六(13日)首輪發售的同系列柏蔚森I，她指出，項目已售出185伙，佔可售單位逾93%，屬近3年跑道住宅區首輪銷量最高項目，套現逾13億元。當中可售的海景三房、海景兩房連書房及一房已全數沽清。

意嵐周六首輪發售188伙

●旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周二(16日)公布銷售安排，落實於周六(20日)首輪發售188伙。

據銷售安排資料顯示，當日設有3個時揀樓，S組為先到先得、A及B組以抽籤形式發售，截止認購時間為周四(18日)晚上8時。

首輪銷售單位包括88伙開放式、54伙一房、41伙兩房、以及5伙三房單位，折實售價由184.2萬至703.6萬港元，呎價約8,908至11,900元，平均呎價約10,209元。以折實售價計算，當中一半單位低於300萬元。

新推單位價格亦有所上調，以新推的11樓A室為例，實用面積389方呎，折實價823.88萬元，較1號價單的12樓A室售價789.65萬元，是次樓層較低但售價則高約4.3%。此外，項目亦更新第3號價單，其中兩伙售價上調約1.5%。

維港滙III三房單位3000萬元成交

該系列7月暫錄8宗成交，套現近2.4億元。項目至今累沽1,233伙，連車位吸金逾214億元。

西營盤尚逸加推17伙周五發售 折實價438.2萬起

●大鴻輝集團旗下西營盤尚逸，周一(15日)晚上公布第4號價單，提供17伙，單位實用面積由215至492方呎，開放式至3房間隔，扣除基本最高折扣9%及傢俬現金津貼折扣後，折實價由約438.2萬至1,303.88萬元，折實呎價由約20,381至26,502元。同日公布銷售安排，於本周五(19日)發售該批加推單位。

VICTORIA COAST招標沽出兩房戶 做價2310萬

●華懋集團旗下薄扶林域多利道VICTORIA COAST，周二(16日)以招標形式沽出1伙，單位A座3樓2室，實用面積1,367方呎，為兩房連套房及工作間戶型，成交價2,310.3萬港元，呎價約16,901元。

據悉，買家為居於港島區的本地用家，於區內覓盤多時，因項目享南區全海景以及單位間隔寬敞，並設有酒店式會所，遂斥資入市。

星凱‧堤岸享城門河景三房戶逾1278萬售

●中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周二(16日)售出5座41樓D室，實用面積約676方呎，三房設計，可享開揚城門河景，成交價1,278.1萬港元，呎價約18,907元。

他續指，項目自3月3日起累沽237伙，銷售額逾26億元。樓盤開售至今累售1,166伙，佔全盤1,335伙逾87%。

●會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，周二(16日)以658.2萬元沽出第2A座53樓D室，為兩房開放式廚房戶型，呎價約15,096元。整個SEASONS系列至今售出780伙，套現逾49億元。