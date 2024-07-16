美股個別發展　道指升逾500點　連日破頂

美國銀行最新基金經理調查結果顯示，地緣政治衝突已取代通脹成為大戶眼中頭號風險，預期全球經濟增長加速的受訪者比率由負6%跌至負27%，即覺得增長放緩的人比持相反意見者多27個百分點，為2022年3月後最大單月跌幅。不過，市場對零售數據及金融股業績大致收貨，加上減息預期持續，美股3大指數周二早段呈強，道指連日破頂，升524點，高見40,736點；標指曾升11點，高見5,643點；納指跌42點，高見18,430點。

現階段美國的消費仍相當穩健。新鮮出爐的6月份美國零售銷售按月持平，比5月份升0.3%有所減弱，按年計則升2.3%，為4個月最低，但撇除汽車後按月升0.4%，再撇除汽油按月升0.8%，一律優於市場預期。

美銀截至今年6月底止第二季業績亦反映消費動力尚可，上季信用卡和記帳卡消費按年升3.31%，首兩季總和按年升3.89%，增幅與去年同期相若。

然而，高息也會「反噬」，該行上季信貸損失撥備按年升34.04%、信用卡不良率由對上一季的3.62%升至3.88%，淨核銷貸款按年升76.4%，主要與信用卡和寫字樓物業有關。此外，由於存款派息成本上漲抵銷資產收益與貸款規模的增長，淨利息收入按年倒退3.22%至137.02億美元，直接導致純利按年下跌7.32%。

所幸美國的銀行不像中國的「宇宙級」同業絕大部分收入靠收息，活躍的資本市場使美銀上季非息淨收入按年增長5.76%。專注投行、炒房和資產管理的摩根士丹利上季按年多賺四成。

7月份美銀基金經理調查顯示，68%受訪大戶覺得全球經濟「軟着陸」，惟該行稱，市場低估了「硬着陸」的風險，理由是美國消費、勞工市場與政府開支都放緩，「這使我們今年下半年最看好債券和黃金。」