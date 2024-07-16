麥格理再減持洲際航天科技　套現29萬

事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有約7成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。

洲際航天科技近年劣績斑斑，並在在需財，今年5月及6月已先後兩次配股「撲水」，大幅攤薄現有股東權益之餘，股價卻無甚起色，呈一浪低於一浪，周二所創的低位1.01元，正是6月配股的作價水平，一旦失守，意味接貨的投資者任然亦要損手。事實上，5月接貨的投資者李小飛在接貨後未滿月已經將配售所得3,000萬股其中1,200萬股拋售套現，由於持貨量降至低於5%，即使已清倉亦不用再申報。