【東方日報產評】中美關係無幻想　以變應變覓出路

美國大選日漸近，市場除了關注兩黨布陣外，兩位總統參選人對中國的政策主張亦成為焦點。畢竟對世界經濟而言，首兩大經濟體和則興、鬥則損。在槍擊案後美國前總統特朗普選情高漲，市場預期下任白宮主人將大增中國商品關稅，重擊中國經濟。但凡貿易保護主義，傷人亦會害己，如是者，美國經濟亦不會好過。總的來說，中美關係和合已不存在幻想。內地與香港得以變應變，盡快加強非美體系市場的經貿關係，並鞏固互聯互通，各自發揮大市場與國際化優勢，共同重建出新的增長基礎。

近日特朗普的舉動備受注視，其在任總統時向中國發動貿易戰，打壓中國絕不留手，制華態度是人盡皆知，而副總統候選人同樣主張強硬貿易政策應對中國。基本上，現任拜登政府也是繼承前朝的貿易政策主張，一直推進與友好國家之間形成完整供應鏈的「友岸外包」，變相推動產業鏈與供應鏈「去中國化」。

有投行料一旦特朗普當選，向中國祭出60%關稅，將令中國經濟增長砍半。這個推測也許是基於現有狀況。可實際上，中美貿易依存度一直減少，中國已不再是美國的第一大進口國。美國是要關門搞保護主義，中國經濟能否保持增長並不是看美國因素，關鍵是能否拓展內部需求，以助消化產能，並拓展非美體系市場，以彌補外部需求空缺。若中國能做到這兩點，便有望將美國在關稅方面的瘋狂行徑影響降至最低。

若美國執意推動與中國脫鈎，中國也得接受改變，減少與美國的經貿往來，拓展非美商機，這自然會改變全球貿易結構，尤其是東南亞與中國形成供應鏈一體化，貿易量趨擴大態勢，對許多資源型國家和新興市場國家而言，與中國的經貿往來正不斷增加。當然，美國在不遺餘力地分化中國與東南亞諸地的關係，以減低中國在區內的影響力。

不過，美國忘記了，美元霸權為新興國家經濟帶來極大的麻煩和傷害，反而中國的「與鄰為善」外交政策，互利共贏的經貿主張，能給予貿易夥伴合理的發展空間，實現共同走上獨立發展的道路，形成共同的價值觀。故說美國要取代中國在區內的影響力，談何容易。

是故，得認清無論今年美國大選結果如何，改變不了中美博弈的關係。中國得努力構建非美體系經貿連繫，鞏固在世界經濟的影響力。進一步開放中國金融，讓資本市場更好地服務中國宏觀經濟，吸引外資參與，將是中國加大對世界經濟影響力的超車道；而製造業升級改造，汽車產業由電動化進階至智能化，涉及的不僅是汽車工業未來的技術制式，更關係到全球智能生活、數碼經濟發展的話語權。

說到底，美國能選擇與中國為敵，但難與世界為敵！與其擔心美國對中國的打壓，倒不如多關注中國經濟在深化改革開放下內內外外的新發展。香港也得認清國際環境的轉變，放下歷史包袱，跟緊國策積極捕捉以中國經貿為核心的新機遇，為重構國際金融中心角色作充分準備。