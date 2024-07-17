凱基：黃金及公用股ETF下半年首選

美國於上周四公布6月份消費物價指數(CPI)，整體及核心通脹分別按年升3%及3.3%，兩者升幅低於預期。按月計，整體物價更跌0.1%，是疫情以來首次出現下跌；而3個月年化後的核心通脹升幅為2.1%。通脹數據回落，正走向美國聯儲局的目標。投資者仍需留意下行趨勢能否持續，並支持聯儲局減息。

通脹數據理想，市場對於減息預期偏向樂觀，在公布數據後，不同年期的國債孳息率及美元都回落，但股市沒有高歌猛進，投資者仍需細心留意不同行業及板塊的發展。

市值較小股份趨追落後

在標普500的11個行業之中，在公布通脹數據當日，估值高，而且已累積強勁升幅的板塊表現較差，例如資訊科技(-2.74%)及通訊服務(-2.56%)。相反早前明顯落後，而且對利率敏感的板塊，例如是房地產(+2.66%)、公用事業(+1.83%)表現較理想。

當日成功「追落後」的並不局限於防守性較強的板塊，在「大vs小」的風格上，市值較細的公司表現也不錯，例如是小型、中型，甚至乎是等權重(Equal-Weighted)的標普500指數的表現，都優於傳統標普500指數。

另外，值得一提的是，美元下跌、金價上升，早前落後的金礦股也有不錯表現，追蹤一籃子金礦股的金甲蟲指數在當日升約2.78%，也是另外一個成功「追落後」的行業。

新資金不妨考慮防禦股

在不同場合也提過下半年環球部署，可以用「GUIDE」為策略。目前來看，要說現時出現大規模轉勢仍言之過早，不過如早前所指，現時美股並不便宜。除了趁低吸納及以定期定額方式配置外，投資者也可考慮把部分來自高估值公司的利潤轉至防禦型(Defensive)股票，新資金也可優先考慮防禦股。

凱基亞洲投資策略部(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)